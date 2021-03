Prepare a pipoca: 5 filmes e séries para assistir no final de semana

O último final de semana do mês de fevereiro está batendo à porta. Como de costume, a Casual selecionou os 5 melhores filmes e séries que valem a pena serem vistos (e maratonados) no streaming neste fim de semana.

Entre os destaques para os próximos dias estão os documentários de “Pelé” e “Billie Eilish”, a segunda temporada da série “Pennyworth”, a série “Intervenção Canina” e o filme “Ginny e Georgia”.

Billie Eilish (Apple TV+)

Este documentário traz um olhar profundamente íntimo sobre a extraordinária adolescente Billie Eilish. O premiado cineasta R.J. Cutler acompanha a artista em turnê, no palco e em casa com sua família durante a gravação do álbum que mudou a sua vida.

Pelé (Netflix)

O documentário em longa-metragem conta a história do ídolo do futebol Pelé, sua busca pela perfeição e o status que ele alcançou no mundo. Além de entrevistas inéditas com o craque, o filme inclui imagens de arquivo impressionantes e entrevistas com ex-companheiros de equipe, incluindo Zagallo, Jairzinho e Rivellino. A história reconta o extraordinário período de 12 anos em que Pelé, único homem a ganhar três Copas do Mundo, passou de jovem craque em 1958 a herói nacional em 1970, durante uma era turbulenta da história do Brasil.

Intervenção Canina (Netflix)

"Intervenção Canina" acompanha o renomado adestrador Jas Leverette, dono de um dos maiores centros de adestramento de cães da Califórnia. Em cada episódio, ele usa técnicas e métodos próprios para trabalhar com vários tipos de cachorros e donos, corrigindo problemas de obediência e comportamento. Para Jas, nenhum cão é um caso perdido.

Ginny e Georgia (Netflix)

Ginny Miller só tem 15 anos, mas já se sente mais madura do que sua mãe, a irresistível Georgia Miller. Depois de passar anos fugindo, Georgia se muda para uma cidadezinha, determinada a conseguir algo que a família nunca teve: uma vida normal. As coisas não são tão simples quanto parecem, pois o passado de Georgia ameaça essa tranquilidade toda... e ela é capaz de qualquer coisa para proteger a família.

Pennyworth - 2ª temporada (Starzplay)

A história original da DC Comics chega à segunda temporada, e segue o lendário mordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, um ex-soldado do Serviço Aéreo Especial britânico que abre uma empresa de segurança e vai trabalhar com o jovem bilionário Thomas Wayne, que ainda não é o pai bilionário de Bruce, na Londres da década de 1960.