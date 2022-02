Saiba como utilizar o estilo industrial na decoração de cozinhas

As cozinhas são ambientes hoje melhor avaliados dentro dos projetos de arquitetura de interiores. Isso porque as pessoas desejam que estes espaços sejam mais bem incorporados à proposta de personalização da casa.

A ideia é que expresse bem o estilo escolhido de design, mantendo a mesma linguagem em todos os cômodos. E uma opção que se pode considerar para a cozinha é a estética industrial.

O estilo industrial de decoração

Já ouviu falar em decoração de interiores em estilo industrial? Bem, não quer dizer que a sua casa deva aparecer um local de trabalho.

Na verdade, a proposta é criar cenários com inspiração em ambientes de fábricas indústrias. Ou seja, com materiais de acabamentos e detalhes de elementos que fogem do padrão tradicional de residências, no visual mais ousado, despojado e moderno.

O estilo industrial apresenta lindas características que agradam demais às pessoas na atualidade. De certo modo, retrata um pouco do astral da vida urbana nas grandes cidades. Usa-se muito concreto aparente, encanamentos metálicos e outros metais mais brutos, sem acabamento, como os tijolos cerâmicos.

Mas o conceito desse estilo de decoração realmente impacta mais na forma de organização de planta baixa. A sugestão é adotar uma maior integração dos ambientes. Também fazer a instalação de grandes janelas.

Não esconder os principais elementos estruturais - e até, por vezes, destacá-los. E manter o pé direito o mais alto possível.

O resultado do estilo industrial é ambientes que parecem mais amplos e arejados. Também espaços com layout mais flexível ou adaptável há diversas atividades e situações. Coisas que realmente são uma necessidade da vida contemporânea que levamos.

O layout de cozinhas em estilo industrial

Como dito antes, o layout de um imóvel construído com base no conceito industrial de design apresenta uma formatação um tanto quanto diferente.

Nesse caso, faz-se ainda mais a adoção de um modelo de cozinha americana ou cozinha gourmet, com balcão ou Ilha central de serviços. Compartilha-se não só o espaço, mas soluções de revestimentos de superfícies e iluminação com áreas de estar e jantar.

Os detalhes da decoração como um todo fazem sentido juntos. Pode-se pensar em uma marcenaria única que se desdobra para formar essas zonas funcionais.

Eliminam-se os ornamentos desnecessários, mantendo os planos mais limpos de informação. As cores e texturas também parecem neutras. E o que torna cada cantinho especial são os toques dados por elementos cheios de personalidade.

A personalização da decoração da cozinha industrial

As cozinhas industriais profissionais que conhecemos possuem praticamente zero decoração. Nesse caso, o projeto de design foca totalmente na funcionalidade. Mas podemos, sim, tirar algumas inspirações disso para as cozinhas residenciais em estilo industrial.

Por exemplo, o uso de materiais e objetos mais resistentes e fáceis de serem limpos e mantidos. É o caso das bancadas em inox; armários metálicos; e das peças em madeira de demolição, envernizadas e tratadas.

Também precisamos dar atenção aos eletrodomésticos escolhidos para este ambiente. Os mesmos também devem apresentar linhas e acabamentos semelhantes àquilo que se usa de equipamentos e maquinários em ambientes fabris. Contudo, é preciso trabalhar, então, o resto dessa decoração para que a mesma não pareça “fria” demais.

A solução final é adotar acessórios e expor utensílios com mais personalidade. Eis algumas ideias que separamos para você:

Uso de luminárias pendentes com fios e lâmpadas expostas ou com cúpulas em meia-lua metálica, como costumeiramente vemos em galpões de fábricas;

Letreiros luminosos simulando propagandas em neon;

Luminárias trilho com spots direcionáveis e canaletas para cabeamento de luz expostas - inclusive em cores vivas;

Banquetas e mesinhas altas auxiliares feitas de metal e com rodízios;

Revestimento de piso e parede em ladrilho hidráulico em cores como preto e azul;

Trechos de armários pintados em cores como roxo e amarelo primário;

Exposição de placas de colheres de pau e tábuas de carne, panelas e outros utensílios em cores como vermelho primário;

Decoração com livros de receitas, em embalagens de alimentos e vasinhos de ervas e temperos.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.