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Por que compramos luxo? Cinco gatilhos explicam a virada do setor

O mercado de alto padrão abandonou a ostentação escancarada para priorizar a raridade, a sustentabilidade e as experiências exclusivas

Bolsa Mercato, da Gucci: peça teve o preço reduzido em até 25% neste ano, um dos primeiros movimentos concretos do setor de luxo para reconquistar o consumidor aspiracional (Reprodução/Instagram)

Bolsa Mercato, da Gucci: peça teve o preço reduzido em até 25% neste ano, um dos primeiros movimentos concretos do setor de luxo para reconquistar o consumidor aspiracional (Reprodução/Instagram)

Filippo Vidal
Filippo Vidal

Colunista

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10h02.

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O artigo explora as mudanças no comportamento de consumo de luxo, destacando como as pessoas hoje escolhem produtos e experiências de alta qualidade por motivos além do status. O setor enfrenta transformações com novas gerações, incertezas econômicas e a crescente importância de valores como sustentabilidade e artesanato. Cinco gatilhos principais moldam essa evolução no mundo do luxo.

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