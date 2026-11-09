Por que compramos luxo? Cinco gatilhos explicam a virada do setor

Contexto 35s

O artigo explora as mudanças no comportamento de consumo de luxo, destacando como as pessoas hoje escolhem produtos e experiências de alta qualidade por motivos além do status. O setor enfrenta transformações com novas gerações, incertezas econômicas e a crescente importância de valores como sustentabilidade e artesanato. Cinco gatilhos principais moldam essa evolução no mundo do luxo.

Consumo ostentatório perde espaço para peças discretas e valorização de herança e artesanato

Experiências substituem bens físicos como forma de criar memórias duradouras

Sustentabilidade e integridade tornam-se critérios essenciais na escolha de marcas

Tecnologia e inovação redefinem a relação entre consumidores e marcas de luxo

Crescimento desigual: Oriente Médio e Brasil contrastam com a queda do luxo na China