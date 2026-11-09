Por que compramos luxo? Cinco gatilhos explicam a virada do setor

Bolsa Mercato, da Gucci: peça teve o preço reduzido em até 25% neste ano, um dos primeiros movimentos concretos do setor de luxo para reconquistar o consumidor aspiracional (Reprodução/Instagram)
Colunista
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10h02.
O artigo explora as mudanças no comportamento de consumo de luxo, destacando como as pessoas hoje escolhem produtos e experiências de alta qualidade por motivos além do status. O setor enfrenta transformações com novas gerações, incertezas econômicas e a crescente importância de valores como sustentabilidade e artesanato. Cinco gatilhos principais moldam essa evolução no mundo do luxo.