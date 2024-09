Como harmonizar pratos e vinhos com a estação mais florida do ano

Com a chegada da primavera, a estação das flores nos presenteia com dias mais quentes e noites refrescantes, oferecendo a oportunidade perfeita para desfrutar passeios ao ar livre, piqueniques e refeições leves. Acompanhada de uma taça de vinho, essa estação se torna ainda mais especial. Mas, diante de tantas opções, qual vinho escolher para cada ocasião?

Para quem adora saladas frescas nesta época do ano, a escolha do vinho é fundamental. Saladas verdes, com um mix de folhas, nozes e proteínas, combinam perfeitamente com vinhos delicados e refrescantes. A salada niçoise (que leva folhas, azeitonas, tomates e ovos) tradicional da região de Nice, no sul da França, é um clássico que pede um rosé da Provence. A leveza e acidez do rosé realçam os sabores da salada sem sobrecarregá-los. É um exemplo impecável de como pratos típicos e vinhos locais podem criar uma harmonia perfeita.

Outro destaque é a panzanella, uma salada toscana feita com pão italiano crocante, tomates frescos, cebola roxa e manjericão. Para harmonizar, um sauvignon blanc aromático da Nova Zelândia ou um sancerre são opções que elevam a experiência gastronômica.

Os piqueniques são um programa imperdível para os dias ensolarados da primavera. Pratos simples e rápidos, como guacamole com nachos ou chili, pedem vinhos com graduação alcoólica mais baixa para não intensificar a pimenta. O rosé, com sua versatilidade, é uma excelente escolha. Para os amantes de tintos, um Beaujolais levemente resfriado é uma alternativa deliciosa. Os vinhos em lata, tendência internacional que chegou ao Brasil, oferecem praticidade e são ideais para piqueniques.

A primavera também nos convida a explorar vinhos mais aromáticos e florais. Gewürztraminer, torrontés, moscato e viognier são opções que combinam bem com pratos igualmente aromáticos. Experimente-os com a cozinha tailandesa ou com um ratatouille francês, um prato de vegetais frescos cozidos com ervas.

Para aqueles que apreciam um encontro em botecos com petiscos brasileiros, como torresmo, bolinho de bacalhau e coxinha, um espumante é uma escolha acertada. A acidez e efervescência do espumante ajudam a cortar a gordura dos petiscos e adicionam frescor à experiência.

Finalmente, para sobremesas típicas da primavera, como sorvetes de creme, saladas de frutas ou cheesecake de frutas vermelhas, opte por vinhos de colheita tardia, moscatéis ou moscato d’Asti. A chave é garantir que o vinho seja mais doce que a sobremesa, para manter a harmonia e evitar que o vinho se torne seco demais.

Com a escolha certa do vinho, só resta curtir os dias de sol e degustar o melhor da vida em boa companhia. Saúde!