Primavera chegou: 8 restaurantes em São Paulo com a cara da estação

No dia 23 de setembro começou oficialmente a primavera. Por estarmos em uma das maiores onda calor da história, foi quase imperceptível a transição entre o inverno e a estação mais florida do ano. Justamente por conta da altas temperaturas, o corpo pede alimentos mais leves, frescos, e receitas que aproveitam a sazonalidade de ingredientes.

Casual EXAME fez uma seleção com oito restaurantes em São Paulo para você provar pratos que são a cara da primavera.

Altar Cozinha Ancestral

O restaurante traz para a Vila Madalena a típica culinária nordestina. Comandado pela chef Dona Carmen Virgínia, o cardápio conta com a refrescante entrada Coisas de Tio Alcindo (R$ 35), uma salada de carne de caju, castanhas, tomates, cebolas roxas, coentro, cebolinha, azeite e limão. Como a primavera também pede uma boa hidratação, o Suco da Casa (R$19) que pode ser capim-limão com anis ou maracujá com rapadura.

Endereço: Rua Medeiros de Albuquerque 270 – Beco do Batman (Vila Madalena). Telefone: (11) 3034-4260. Horário: terça à quarta das 12h às 17h / quinta à sábado das 12h às 24h / domingo das 12h às 22h. Segunda: fechado.

La Guapa

A rede com 35 unidades no Brasil mantém em sua produção a tradição da gastronomia latino-americana, sendo cada empanada produzida manualmente. Com ares primaveril, o sabor Planteña (R$10,90) tem a massa feita de flocos de quinoa e azeite de oliva extravirgem, recheio de tempê de grão de bico, azeitonas, uva passa e páprica doce. A empanada com a Salada fresca (R$ 27,50) é uma das mais pedidas.

Diversas lojas em São Paulo: veja endereços.

Pirajá

O bar Pirajá, que traz a boêmia carioca para as ruas paulistanas, completou duas décadas e meia neste ano. Para quem deseja uma comida de boteco com cara de primavera, tem a Moqueca de Frutos do Mato (R$ 54). O prato é uma versão vegetariana e mais leve do que a tradicional. Feita com banana e vegetais no lugar de peixe, a receita é acompanhada de arroz, farofa e chips de mandioquinha.

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64. Telefone: (11) 3815-6881 Horário: Segunda e Terça - das 12h às 23h. Quarta das 12h às 00h. Quinta das 12h às 01h. Sexta e Sábado das 12h às 02h.Domingo - das 12h às 19h.

Noma Sushi

O Noma Sushi, localizado no coração da Faria Lima, conta com 160 lugares divididos em três pisos. O cardápio tem diversos ingredientes com o frescor dos frutos do mar, presentes na culinária japonesa. Destacam-se os carpaccios da casa que têm como opções salmão (R$ 48 – 16 unidades), atum tataki (R$ 46 – 8 unidades) e wagyu (R$ 138 – 6 unidades).

Endereço: Av. Faria Lima, 3400 – São Paulo. Horário: Soft Opening

Astor

Há mais de 20 anos, o Astor é um templo da coquetelaria clássica e da cozinha boêmia em um ambiente decorado no estilo Art Déco. Opções para a primavera é o que não faltam: você pode provar o Salmão curado no gin e beterraba (R$ 58) ou Tartare de atum (R$ 55).

Unidade Oscar Freire. Endereço: R. Oscar Freire, 163- Jardim Paulista Telefone: (11) 5555-2351. Horário de funcionamento: Segunda, terça e quarta: 12h-15h30 e 17h - 0h; quinta-feira: 12h - 15h30 e 17h-1h. Sexta e sábado: 12h-1h30. Domingos e feriados: 12h-20h. Cartão de crédito e débito: todos Reservas.

Gero Itaim

Um dos empreendimentos mais recentes do Grupo Fasano, o Hotel Fasano São Paulo Itaim abriga a segunda unidade do restaurante Gero. O empreendimento tem no comando o chef Lomanto Oliveira, com mais de 18 anos de casa. A Salada de rúcula com pera, queijo de cabra e nozes (R$ 95) é uma boa pedida para a estação, contendo verduras e legumes sazonais do período.

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 - Itaim Bibi. Telefone: (11) 3513- 7480. Horário: De segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h a 00h. Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 19h a 1h. Domingo das 12h às 22h Cartões de crédito e débito: Todos

Abaru por Priceless

Em sua última incursão por um bioma nacional, o premiado chef Onildo Rocha, que comanda o Abaru por Priceless, trouxe os sabores da Mata Atlântica, a segunda maior floresta em extensão no Brasil, para este rooftop no centro de São Paulo. O menu Matas e Mares resultou em pratos leves, tipicamente brasileiros. A dica primaveril é o Tiradito de peixe do dia (R$ 49) que acompanha coalhada, leite de tigre, vinagrete de cambuci e brioche de milho.

Endereço: R. Formosa, 157 – Centro Histórico. Acesso exclusivo pelo estacionamento do Shopping Light. Telefone e WhatsApp: (11) 2853-0373 Horário de funcionamento: Segunda: das 12h às 15h30. Não abre à noite. Terça, quarta, quinta: das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sexta e sábado: das 12h à 0h, sem intervalo. Domingo e feriados: das 12h às 18h. Reservas opcionais: www.booking-priceless.com.br.

Mii Rooftop

Inspirado na ilha grega de Mykonos, localizada no mar Egeu, o Mii Rooftop ocupa o último andar do complexo gastronômico Vila Anália. O restaurante promete uma visita à Grécia com um cardápio leve e incluindo até a tradicional cerimônia de quebra de pratos. A Salada grega (R$ 58) de cebola-roxa, tomate, pepino, queijo feta, azeitona preta e azeite harmoniza com o clima de primavera.

Endereço: Rua Cândido Lacerda, 33. Telefone: (11) 2673-5378. Horário: Terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 00h (cozinha pausa das 16h às 18h e encerra às 23h). Sexta e sábado das 12h às 01h. Domingo das 12h às 22h. Bar aberto até 30 minutos após o encerramento. Reservas.