Vinhos falsificados: mais de 10 mil litros são apreendidos pelo Mapa

Aproximadamente 800 caixas com mais de 10 mil litros de vinho falsificado em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, foram apreendidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na última sexta-feira, 27.

Durante a inspeção, foram encontrados corantes, conservantes, aromatizantes e açúcar, substâncias proibidas na produção de vinho, o que indicou a adulteração do produto. O Mapa, que regula a padronização, classificação, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas, coletou amostras das bebidas e do álcool para análise.

“O combate às fraudes é essencial para garantir que os alimentos e bebidas que chegam à mesa do consumidor sejam seguros e de qualidade. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais essa cooperação em prol da saúde pública e da integridade do mercado nacional”, afirmou Hugo Caruso, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal.

Ainda que o local possuísse um barracão equipado para a produção, o espaço onde as bebidas eram fabricadas apresentava condições extremamente insalubres, com acúmulo de sujeira e odor de fezes próximo à área de envase.

Além disso, o proprietário não possuía nota fiscal ou autorização para a fabricação, destacou Fernando Mendes, chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Paraná.

Fraude e importância da fiscalização

De acordo com o servidor, a detecção de fraudes em bebidas pode ser feita por meio da identificação de substâncias proibidas e pela verificação das condições de higiene do local de produção. Mendes reforçou também a importância de a população adquirir produtos apenas com identificação do responsável e com o devido registro no Mapa.