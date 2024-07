Namorada gerada por IA? Aplicativo quer acabar com a 'crise de solidão' no Japão

O Loverse é a mais recente de uma longa linha de soluções digitais para a crise de solidão do Japão. Algumas são empáticas e de apoio, mas outras exploram a vulnerabilidade. Muitos dos jogos mais lucrativos do país apresentam personagens sexualizados que os jogadores podem acessar ao progredir — e pagar — no jogo.

Há uma crença amplamente difundida entre os japoneses de que um romance tradicional requer dinheiro, tempo e energia para resultados que podem trazer mais problemas do que alegria, segundo especialistas. A IA representa o risco de enfraquecer o interesse das pessoas em parceiros reais, mas também pode ser útil como exercício de treinamento para um relacionamento futuro, segundo a reportagem.

Adotar IA para auxiliar na vida cotidiana é o tema predominante deste ano, já que a Microsoft transformou seu chatbot Copilot em um recurso central do Windows, a Apple está trabalhando em iPhones com IA, e o bot de IA Replika da startup Luka com sede em San Francisco, atraiu dezenas de milhões de usuários. No Japão, o Governo Metropolitano de Tóquio está introduzindo um aplicativo de namoro (com pessoas reais) que usa IA para ajudar a unir pessoas e combater as taxas de fertilidade em queda do país.