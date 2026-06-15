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Copa faz setor de livros, jornais e revistas crescer 13,4%, diz pesquisa

O segmento liderou o crescimento do varejo no período; o início das vendas do álbum de figurinhas da competição mundial impulsionou o setor

Álbum de figurinhas e livros impulsionam o comércio varejista em maio.

Álbum de figurinhas e livros impulsionam o comércio varejista em maio.

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Publicado em 15 de junho de 2026 às 07h00.

O setor de Livros, jornais, revistas e papelaria teve alta de 13,4% no volume de vendas em maio, segundo dados do Índice do Varejo Stone (IVS).

No comparativo anual, o segmento também apresentou resultado positivo, de 15%. Os avanços foram os maiores entre os oito segmentos acompanhados pelo indicador.

O estudo, que acompanha mensalmente a movimentação do varejo no país, é uma iniciativa da Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro.

Impacto do álbum de figurinhas no setor

“O segmento de Livros, jornais, revistas e papelaria se destacou em maio com o maior crescimento entre os setores analisados. Parte desse desempenho pode estar relacionada ao início das vendas do álbum de figurinhas da competição mundial de futebol, um produto que tradicionalmente mobiliza consumidores e estimula compras recorrentes ao longo de várias semanas.

Embora seja difícil mensurar isoladamente esse efeito, trata-se de um movimento que pode ter contribuído para o resultado observado no período”, avalia Guilherme Freitas, economista e pesquisador da Stone.

Desempenho dos demais segmentos do comércio

No recorte mensal, outros três dos oito segmentos analisados apresentaram crescimento em maio. As demais altas foram observadas em Tecidos, Vestuário e Calçados (2,6%), Móveis e Eletrodomésticos (1,5%) e Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (0,9%).

Entre os setores que registraram queda, estão Material de Construção (2,4%), Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (1,6%), Artigos Farmacêuticos (1,1%) e Combustíveis e Lubrificantes (0,8%).

No comparativo anual, outros seis dos oito segmentos analisados apresentaram crescimento. As demais altas foram observadas em Combustíveis e Lubrificantes (11,9%), Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (4,6%), Tecidos, Vestuário e Calçados (3,4%), Móveis e Eletrodomésticos (2,5%), Artigos Farmacêuticos (2%) e Material de Construção (1,9%).

A única queda foi registrada em Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (0,3%).

Expectativas econômicas para o varejo

“A expectativa é que os impactos do torneio mundial de seleções se tornem mais evidentes nos próximos meses e alcancem também outros segmentos do varejo, especialmente aqueles mais ligados ao consumo das famílias.

Com a aproximação do início dos jogos, a tendência é de aumento do interesse dos consumidores pelo evento, o que pode estimular as vendas em diferentes categorias do comércio”, finaliza.

O relatório completo pode ser encontrado na nova plataforma de conteúdo da Stone.

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