Gestão e tecnologia: o que profissionais estão estudando para se atualizar?

Nos últimos anos, a integração entre administração e tecnologia tornou-se essencial para o sucesso organizacional. O curso de administração, tradicionalmente voltado para a gestão de recursos humanos, financeiros e operacionais, passou a incluir disciplinas de tecnologia para capacitar os alunos a liderar em um ambiente digitalizado.

Historicamente, o curso de administração no Brasil focava em áreas como finanças, marketing e recursos humanos. No entanto, com o avanço tecnológico, instituições de ensino começaram a incorporar disciplinas como:

Gestão de tecnologia da informação: capacita os alunos a entender e aplicar tecnologias da informação na gestão empresarial;

Transformação digital: ensina como as empresas podem se adaptar às mudanças tecnológicas para melhorar seus processos e serviços;

Análise de dados: desenvolve habilidades para interpretar dados e tomar decisões baseadas em informações concretas.

Essas mudanças visam preparar os futuros gestores para liderar em um ambiente onde a tecnologia desempenha um papel central.

O mercado de trabalho tem demonstrado uma crescente demanda por profissionais que possuam habilidades em administração e tecnologia. Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, estima-se que até 2025, 85 milhões de empregos possam ser deslocados devido à automação, enquanto 97 milhões de novos papéis poderão surgir, exigindo habilidades em tecnologia e gestão.

Além disso, empresas de diversos setores, como tecnologia, saúde e finanças, têm buscado profissionais com competências em administração e tecnologia para liderar projetos de transformação digital e inovação.

