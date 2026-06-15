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A história que você conta sobre si afeta o seu bem-estar, diz estudo

Estudo revela que o sentido atribuído aos acontecimentos da vida prevê o bem-estar psicológico a longo prazo

Woman traveller

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Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 15 de junho de 2026 às 07h00.

O cérebro humano não funciona apenas como um arquivo de fatos. A mente também atua como uma editora de histórias que interpreta eventos e constrói o que a psicologia chama de "identidade narrativa". 

Essa identidade consiste na internalizar de experiências de vida como uma história em constante evolução. Esse enredo traz unidade, propósito e continuidade, conectando o passado, o presente e o futuro em uma trajetória coerente. 

A pesquisa Variation in narrative identity is associated with trajectories of mental health over several years,  publicado no Journal of Personality and Social Psychology, revela que a maneira como os adultos estruturam as próprias histórias prevê a trajetória da saúde mental e da resiliência ao longo dos anos. 

Esse impacto é tão forte que pode influenciar o estado emocional de uma pessoa mesmo quando sua saúde física está fragilizada 

Aprofunde sua capacidade de contar histórias que fortalecem identidade, agência e influência 

O protagonista da própria história

Segundo a pesquisa, as diferentes maneiras de contar a própria história podem moldar o bem-estar, dependendo do papel que o indivíduo assume ao narrar essas experiências. 

Aqueles que constroem relatos focados na agência — a capacidade do protagonista de exercer influência sobre a própria vida e tomar decisões, em vez de ser dominado por forças externas — apresentam trajetórias psicológicas mais positivas.

Por outro lado, os relatos marcados pela contaminação geram o efeito oposto. Nesse formato narrativo, as experiências que começaram positivas mas têm um desfecho negativo, "poluindo" a memória do evento. Essas pessoas tendem a sofrer uma piora contínua na saúde mental. 

Mente e corpo

O estudo revela que a forma de contar a própria história afeta a resiliência, para além da saúde física. Isso significa que mesmo diante de doenças ou limitações, quem mantém uma visão de superação e controle sobre a própria vida consegue preservar a estabilidade emocional.

Nesse sentido, o sentido que o indivíduo dá aos problemas de saúde importa mais para o bem-estar do que o diagnóstico médico. Essa postura funciona como uma armadura psicológica que pode influenciar na maneira em que o corpo reagirá a enfermidades. 

Narrar é assumir o controle 

A capacidade de organizar experiências em uma narrativa coerente não influencia apenas a forma como uma pessoa interpreta o passado. Ela também pode definir como essa pessoa se apresenta, toma decisões e mobiliza outras pessoas em contextos profissionais. 

É justamente essa habilidade que está no centro do curso online e gratuito Storytelling de Impacto do Na Prática. A formação ensina técnicas de storytelling baseadas na ferramenta de Narrativa Pública, metodologia associada ao professor Marshall Ganz, da Universidade de Harvard. 

Em três horas de conteúdo online, o curso propõe caminhos para construir discursos mais estratégicos, desenvolver narrativas pessoais ligadas à identidade e fortalecer a capacidade de inspirar diferentes públicos.

Inscreva-se no curso gratuito do Na Prática e aprenda a fazer da sua história uma ferramenta de comunicação e liderança 

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