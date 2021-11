Como equipar uma casa inteligente gastando pouco

Atualmente, ouvimos bastante na mídia a expressão ‘casa inteligente’. As tecnologias estão transformando a arquitetura residencial, lançando desde revestimentos mais resistentes e duradouros aos móveis mais ergonômicos. Agora, também apresenta versões evoluídas de velhos equipamentos e modelos novos de aparelhos que facilitam a rotina doméstica.

A engenharia robótica e de automação têm tudo a ver com isto. Mas quando pensando nesse assunto, ainda parece algo muito distante da nossa realidade - principalmente avaliando as atuais condições da economia brasileira.

Entretanto, esta transformação de mercado, uma hora ou outra, deve nos atingir. E, mesmo agora, já apresenta muitas vantagens, que em nada tem a ver com luxo, mas conforto, segurança e praticidade.

O texto a seguir explica melhor como podemos transformar uma casa comum em casa inteligente, listando as medidas de arquitetura e subsistemas.

O que é casa inteligente, afinal?

‘Casas inteligentes’ é como são chamados os imóveis conectados. Ou seja, que utilizam sistemas avançados de automação para realizar o monitoramento de todos os cômodos e realizar o controle de vários objetos e equipamentos presentes nestes locais.

Sendo capazes, por exemplo, de realizar o monitoramento e ajuste da temperatura dos interiores; programar robôs de limpeza; atualizar listas de compras; e agendar a abertura de cortinas.

Mariana Borges e Thaysa Godoy. Mariana Borges e Thaysa Godoy.

Esta automação das casas inteligentes dá a chance para os moradores viverem em ambientes mais confortáveis, práticos e também mais seguros.

Mas o que mais agrada às pessoas nesta história é a possibilidade de economia drástica de luz. E pensando na grave crise de energia elétrica que o Brasil enfrenta, o investimento nesta tecnologia deveria ser vista como algo bastante vantajoso.

Tecnologias disponíveis no Brasil

Por falar no Brasil e na situação da sua economia pós-pandemia, deveríamos refletir se o contexto realmente irá favorecer os projetos de casas inteligentes.

Recentemente o Brasil assinou programas para a entrada da rede 5G de Internet no país. E com a melhora dos sistemas de internet pode facilitar o uso da rede wifi.

Isso é importante nesta história toda, pois uma casa pode ser mais inteligente através dos seus utensílios smart - como geladeiras -, que podem ser controlados à distância através de aplicativos ou assistentes virtuais.

One Touch - Automação Residencial e Corporativa. One Touch - Automação Residencial e Corporativa.

Dicas de produtos para automação da casa:

Robôs aspiradores que podem fazer o mapeamento de ambientes para otimizar a limpeza.

Detectores de gás para monitorar cozinhas e banheiros mesmo à distância, que podem ser conectados ao wifi para enviar notificações em tempo real ao celular, alertando sobre a presença de gás natural e GLP nos ambientes onde estão instalados.

Interruptores inteligentes, compatíveis com as caixas de interruptor padrão, também de fácil instalação permitindo controlar a iluminação da casa mesmo à distância via aplicativos ou assistentes virtuais.

Tomadas USB que podem ser inseridas nas tomadas padrão, para controlar os eletrodomésticos conectados - inclusive consumo de energia - à distância pelo celular, como cafeteiras, por exemplo.

Lâmpadas inteligentes, que podem suportar milhares de cores e serem controladas por smartphone ou tablet, através de comando de voz - alterando a intensidade da sua luz, além de ligar e desligar em horas programadas.

Câmeras inteligentes para monitoramento da casa através de smartphone, práticas na instalação, sem fios, com opção de controle remoto e microfone, gravando até 15 dias consecutivos e dando alertas ao detectarem presenças suspeitas dentro de casa.

Controles remotos universais inteligentes para controlar televisores, aparelhos de som, ar-condicionado, portões eletrônicos e mais - que transmitem raios infravermelhos -, funcionando por radiofrequência e utilizando rede wifi.

Fechaduras digitais com sistema que impede a abertura das portas por quem não possui a “chave”, com biometria ou até mesmo sensores de presença, disparando sinal sonoro a qualquer sinal de arrombamento.

