Como decorar a cozinha com diferentes composições de cores?

A cozinha é a alma da casa! É o local que passamos mais tempo criando receitas, limpando e recepcionando convidados. Além de estar sempre limpa, é fundamental que a decoração reflita personalidade em cada detalhe.

Quem gosta de cozinhar sabe que o tempo gasto na cozinha envolve criatividade e inspiração, por isso, investir em paletas de cores alegres e coloridas é essencial para ter um ambiente estimulante.

Mas não pense que fazer uma decoração colorida é necessário apenas misturar cores aleatórias. Para conseguir um resultado satisfatório, é preciso planejar cada detalhe e pensar na harmonia da composição da paleta de cores. Continue lendo que vamos te ensinar tudo que você precisa saber para decorar sua cozinha com as cores mais lindas!

Dicas para compor uma paleta colorida

O primeiro passo é definir o estilo da cozinha. Você quer uma decoração moderna, vintage ou clássica? Isso é importante para que as cores destaquem o estilo desejado na sua decoração.

Depois, você precisa escolher uma cor prioritária, ou seja, a tonalidade que vai ser o grande destaque da decoração. As outras tonalidades são usadas para harmonizar nos detalhes. Elas fazem parte da paleta, mas não tão evidentes quanto a que você escolheu como prioridade. Esta é a melhor maneira de conseguir uma decoração harmoniosa.

Com a paleta definida, você pode começar a planejar a cor dos revestimentos, móveis e enfeites. Se você é uma pessoa que ama mudar a decoração de casa, compensa fazer uma cozinha com base neutra (em tons de cinza, branco e bege) e incluir as cores apenas nos enfeites.

Confira abaixo alguns detalhes que você pode usar para adicionar cores na decoração da cozinha de modo chique e atemporal. Escolha seu favorito!

Revestimentos coloridos

Se você precisa economizar no projeto da cozinha, a dica é investir no papel de parede para dar um toque de cor no ambiente. Porém, tem que ser um papel de parede lavável, que possa ser limpo com frequência, sem estragar o material.

Inclusive, a dica do papel de parede também vale para os móveis. Nem sempre podemos trocar as portas dos armários, a solução é envelopar o material com diferentes cores e estampas para renovar o estilo do ambiente. Fica lindo!

Caso ainda tenha dúvidas sobre usar revestimentos coloridos ou não, deixe para incluir as cores nos enfeites da cozinha, como nos quadros, vasos e eletrodomésticos. É possível fazer decorações lindas utilizando poucos detalhes coloridos.

Cadeiras coloridas

Uma forma simples de incluir as cores na sua decoração é por meio das cadeiras. Caso tenha uma mesa com mais de um lugar, experimente usar cadeiras iguais, porém, de cores diferentes, como uma azul, outra vermelha, amarela… e por aí vai. A decoração fica super alto astral e charmosa!

Ah, e aproveite para colocar um centro de mesa bem bonito para combinar com as cadeiras. O crochê é outra grande tendência decorativa, então vale a pena usar um caminho de mesa colorido bem charmoso e finalizar a composição com um vaso de flores.

Louças coloridas

As louças podem ser usadas tanto para decorar a cozinha quanto para servir refeições no dia a dia. Você pode comprar modelos variados para combinar com a paleta de cores previamente definida ou inovar nos modelos.

Dica: instale prateleiras nas paredes para expor sua coleção de louças coloridas. Fica sensacional!

Eletrodomésticos coloridos

Os eletrodomésticos também fazem parte da decoração. O ideal é que eles sejam da mesma cor, mas você pode escolher um deles, como a geladeira, para deixar em destaque.

Experimente comprar uma geladeira vermelha ou amarela para alegrar a decoração da sua cozinha. Caso não queira comprar uma geladeira nova, compre adesivos coloridos para colar na porta e renovar a decoração com um detalhe incrível.

Outra forma de incluir a cor nos eletrodomésticos é por meio da batedeira, liquidificador e mixer. Inclusive, muitas lojas vendem kits com esses itens de cores variadas. Tem até cor de rosa, para quem ama uma cor mais delicada na decoração.

Planeje cada detalhe da sua cozinha. É a melhor forma de garantir uma decoração harmoniosa e linda. Depois conta como ficou o resultado!

Essas dicas de decoração foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

