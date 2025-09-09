Como a Ventura se tornou "a ótica dos famosos" com óculos de até R$ 79 mil

Felipe Ventura: 15 pares de óculos em seu acervo (Ventura/Divulgação)
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08h00.
De tédio ninguém sofre ao entrar na loja da Ventura, no bairro paulistano dos Jardins. Em longas estantes pelas paredes estão centenas de óculos de todos os formatos e cores. Tem armação com teia de aranha e estilo op art, de metal e de acetato, fabricados em todos os lugares, do Brasil à Indonésia.
Algumas peças são fabricadas pela própria Ventura, em um processo que combina inteligência artificial com o trabalho artesanal em acetato italiano com personalização e cocriação para desenvolver armações exclusivas sob encomenda ao gosto de cada cliente.
Outras são garimpadas em feiras e pequenas óticas independentes ao redor do mundo. A diversidade de opções tem atraído de políticos a grandes empresários, de artistas a influenciadores. Os óculos da Ventura estão no figurino de novelas, peças e shows.
“Atendemos com horário marcado, levamos em conta o estilo pessoal de cada cliente, estudamos os formatos de rosto e a cor de pele”, diz Felipe Ventura, a terceira geração da família na gestão da ótica. “É um trabalho de cocriação mesmo, em que ouvimos muito cada pessoa que vem aqui e contribuímos com nossa especialização e nossas sugestões. Esse é o nosso diferencial.”
A Ventura concilia inteligência artificial com consultoria de estilo e processos artesanais. A primeira etapa dura cerca de duas horas. Numa primeira conversa, Felipe faz um mapeamento do estilo de vida e da personalidade do cliente, em que aspectos como hábitos diários e linguagem corporal são considerados. Desse papo define-se a forma, o volume e a cor da armação, geralmente em acetato italiano Mazzucchelli.
No meio da loja fica uma máquina chamada Ivision, que custa 130.000 reais. O aparelho realiza 12 medidas faciais detalhadas, como distância temporal, proeminência das maçãs do rosto e distância entre as pupilas.
Com armação e lentes definidas tem início um trabalho manual de 20 etapas, como criação do molde e polimento, seguido por cerca de dois meses de fabricação e pelo menos 45 horas de trabalho. A Ventura trabalha com produção terceirizada.
“Temos parceiros, pequenos artesões pelo Brasil que conforme o design da peça e o maquinário utilizado, sei onde consigo alcançar o resultado esperado”, diz Felipe. “Somos um estúdio, nosso trabalho é totalmente manual, um a um.” Por ano, a Ventura produz entre 3.000 e 5.000 mil óculos. Segundo Felipe, o crescimento em vendas tem sido de 20% em relação ao ano anterior.
Parte do acervo disponível na Ventura é uma curadoria de pequenas marcas feitas pela família Ventura em viagens. Entre as opções disponíveis quando a reportagem da EXAME Casual esteve lá destacavam-se uma peça da Pray, marca de Nova York, por 6.900 reais, um par da italiana Glare, por 5.400 reais, e um óculos francesa da Pierre, por 8.600 reais.
Há opções mais caras, como um Gold&Wood, de Luxemburgo, pelo preço de 14.400. No topo de linha está um par com hastes e ponte de ouro 18K, bastante delicado, feito sob medida, que chega a custar 79.000 reais.
O avô paterno de Felipe tinha uma ótica. A Ventura mesmo foi fundada em 1988 por Deborah e Francisco, pais de Felipe, na casa em que a família morava então, na rua Bela Cintra, no bairro paulistano dos Jardins. Hoje lá funciona apenas a loja. Enquanto o casal atendia os clientes, Felipe passeava entre as estantes das peças.
A base de dados de clientes conta hoje com cerca de 50 mil nomes. Uma das primeiras personalidades a usar óculos Ventura foi Marília Gabriela. “Ela nos procurou quando estava no auge com o programa ‘De Frente com Gabi' com a ideia de ter vários óculos para compor seu look dependendo do entrevistado”, lembra Felipe.
“Quando o entrevistado era um político, por exemplo, usava um óculos discreto. Já se fosse um cantor extravagante, como Supla ou Baby do Brasil, apostava em peças com volume e cores”, conta. “O sucesso foi tão grande que criamos a primeira linha de óculos de um artista no Brasil e passamos a vender em óticas de todo o país. Virou sua marca registrada.”
Jô Soares também era cliente da casa. “Um dia fomos chamados para ir até a casa dele. Levamos óculos de todos os formatos, tamanhos, cores e materiais. Ele foi muito gentil provou e ouviu todas as nossas indicações. Mas no final escolheu um modelo da nossa marca Ventura e pediu para fazermos réplicas em todas as cores possíveis.”
Mais recentemente, Mel Lisboa pediu apoio para o musical em homenagem a Rita Lee, em cartaz. “Todos os óculos do figurino foram pensados a partir das referências de cada época. O apoio a cultura está em nosso DNA, sempre somos lembrados pelos figurinistas e produtores quando o assunto é transformar um personagem”, diz Felipe, ele mesmo dono de um acervo de 15 peças. “Escolho o que usar dependendo do programa, entre ir ao estádio ver o Corinthians e sair com amigos para beber vinho.”