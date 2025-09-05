Giorgio Armani: os conselhos de liderança do bilionário que construiu um império da moda

Giorgio Armani, estilista (Getty Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09h31.
Giorgio Armani faleceu ontem (04) aos 91 anos, encerrando uma trajetória de cinco décadas à frente da marca que redefiniu a sofisticação moderna. Ele comandou sozinho, mantendo total controle da empresa, um império que movimentava cerca de € 2,3 bilhões (US$ 2,7 bilhões) em receitas em 2024. Essas informações foram retiradas da Business of Fashion
O valor total estimado do seu legado ultrapassa os US$ 10 bilhões, englobando moda, acessórios, perfumaria, decoração e hospitalidade.
Armani foi reconhecido por transformar o terno masculino com cortes fluidos e minimalistas, influenciando tanto celebridades quanto o público global. Informações retiradas da Reuters.
Mesmo sem herdeiros diretos, Armani definiu desde cedo os rumos da marca após sua partida. A instituição que fundou deve receber participação crescente no controle da empresa, guiada por diretrizes que limitam aquisições e fogem da pressão por abertura de capital, que foi prevista para, no mínimo, cinco anos após sua efetivação.
Em 2024, o grupo teve queda de 5% na receita e 24% no lucro operacional, mas ainda assim, Armani respondeu com investimentos recordes de cerca de € 332 milhões demonstrando visão de longo prazo. Informações retiradas da Reuters.
A morte de Giorgio Armani encerra um grande capítulo na história da moda. Mas, sobretudo, reforça um legado de liderança que alia autenticidade, visão estratégica e compromisso com a continuidade.
Para líderes, Giorgio provou: o verdadeiro poder está em cultivar valores, pensar no longo prazo e preservá-los com consistência.
