Trem da Linha 4-Amarela descarrila e parte ao meio em São Paulo

Passageiros da Linha 4-Amarela enfrentam lentidão após um trem da via descarrilar e se partir ao meio entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 9.

De acordo com a ViaQuatro, que administra a via, o incidente ocorreu sentido Estação Luz, às 09h59.

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram os momentos logo após o descarrilamento. As imagens mostram quando os passageiros de um dos vagões observam a outra parte do trem completamente separada da composição.

Novas imagens e relatos de passageiros do trem descarrilado na Linha 4-Amarela De acordo com relato de um passageiro que estava no trem no momento do acidente, ninguém se feriu gravemente. Felizmente não havia pessoas em pé na área onde a mola se rompeu, já que todos estavam… pic.twitter.com/r4jEm4mSot — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) September 9, 2025

O Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), da SPTrans, foi acionado por volta das 10h15, para realizar o transporte dos usuários entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e Paulista-Pernambucanas.

Um trem descarrilhou e partiu ao meio na Linha 4 - Amarela na manhã de hoje. Mais uma situação em que a concessionária ViaQuatro coloca em risco a segurança dos usuários. Enviei para a Secretaria de Parcerias e Investimentos um requerimento de informação sobre o acidente e… pic.twitter.com/WuopVfeXl2 — Paula Nunes da Bancada Feminista (@panunes_) September 9, 2025

Já as 11h30, a ViaQuatro informou que o serviço de ônibus estendeu a operação até a Estação São Paulo Morumbi.

De acordo com a empresa, não houve feridos da ocorrência.