Trem da Linha 4-Amarela descarrila e parte ao meio em São Paulo

A circulação foi parcialmente interrompida e o sistema Paese, da SPTrans, foi acionado para auxiliar os passageiros afetados pela ocorrência; ninguém ficou ferido

ViaQuatro: trem da Linha 4-Amarela descarrila e se parte ao meio na manhã de 9 de setembro de 2025 (Reprodução/X)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13h14.

Passageiros da Linha 4-Amarela enfrentam lentidão após um trem da via descarrilar e se partir ao meio entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 9.

De acordo com a ViaQuatro, que administra a via, o incidente ocorreu sentido Estação Luz, às 09h59.

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram os momentos logo após o descarrilamento. As imagens mostram quando os passageiros de um dos vagões observam a outra parte do trem completamente separada da composição.

O Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), da SPTrans, foi acionado por volta das 10h15, para realizar o transporte dos usuários entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e Paulista-Pernambucanas.

Já as 11h30, a ViaQuatro informou que o serviço de ônibus estendeu a operação até a Estação São Paulo Morumbi.

De acordo com a empresa, não houve feridos da ocorrência.

