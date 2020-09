Com quarentena, Shop2gether vê a clientela masculina aumentar 66%

A vaidade masculina parece ter aumentado com a pandemia. É o que sugerem os números divulgados pelo e-commerce Shop2gether. Com a quarentena, a empresa viu a clientela masculina aumentar 66% e o faturamento com esse público crescer 56%. Em maio, logo no início do período de isolamento social, o total de pedidos feitos por homens teve um salto de 65% em relação ao mesmo mês do ano anterior. São resultados alinhados com uma tendência que não começou agora – no acumulado de 2019, por exemplo, as vendas de roupas de grifes multimarcas masculinas, de que o Shop2gether dispõe aos montes, cresceram 40% se comparadas às de 2018. É de esperar, portanto, resultados ainda mais animadores para 2020.

A empresa, nas feições atuais, surgiu em 2017, quando os e-commerces Shop2gether e OQVestir, ambos voltados para marcas mais sofisticadas, decidiram se fundir. Na época, noticiou-se que o faturamento da plataforma, desde então controlada pela holding Icomm Group, passaria de 91 milhões de reais para 200 milhões de reais por ano.

Cerca de 77 marcas masculinas fazem parte do portfólio atual, da descontraída Richards à incensada Hugo Boss, encontrada no Shop2gether desde o final do ano passado. Outras grifes masculinas conhecidas à venda no e-commerce: Ricardo Almeida, Osklen e 2 Essential. Uma bermuda da marca Sergio K, por exemplo, custa 369,60 reais. Já um casaco com capuz da The Noth Face está à venda por 1.790,00 reais. Em promoção, uma bolsa de couro da Fred Perry pode ser sua em troca de 322,90 reais.

E-commerce vende 77 marcas masculinas, de Hugo Boss a Ricardo Almeida E-commerce vende 77 marcas masculinas, de Hugo Boss a Ricardo Almeida

Ao todo são aproximadamente 9 mil SKUs para o público masculino. “Recebemos cerca de mil pedidos por dia nesta categoria, num total de 2 mil peças diárias e um tíquete médio de 400 reais”, diz Eduardo Kyrillos, CEO do Icomm Group. “E lançamos quase 2 mil produtos por mês”. O perfil do comprador mais recorrente? “É um homem que pertence às classes A ou AB, tem mais de 25 anos e que busca comodidade, agilidade e segurança”, explica o CEO. “Alguém que prefere encontrar em um único lugar tudo o que necessita, e que consome as melhores marcas nacionais e internacionais”.