Com experiências imersivas, Renner lança coleção Primavera Verão

Na tarde ensolarada deste domingo, 17, a Renner apresentou a sua nova coleção Primavera Verão e transformou um dos cenários mais icônicos de São Paulo, o Masp, em uma verdadeira jornada de experiências imersivas que homenageiam o jeito brasileiro de ser.

Inspirada pelos diferentes sotaques, saberes e culturas do país, a nova temporada investe na pluralidade e na autenticidade típicas de quem é daqui, traduzidas tanto em elementos como franjas, bordados e texturas quanto na alfaiataria descontraída e nas modelagens fluidas. O nome da campanha da coleção, cocriada pela agência Paim United Creators, presta tributo a tudo isso: “Primavera Verão .BR”, une o “B” de Brasil ao “R”, de Renner.

“Desculpa, mundo, mas aqui é Brasil”, brincou Taís Araujo no início do evento oficial de lançamento, no edifício Pietro Maria Bardi, anexo ao Masp. “Falar de Brasil ‘já me enche’ os olhos. É uma coleção muito linda e com uma identidade muito nossa. Remete ao calor e a brasilidades como café coado e água de coco, além de transmitir o orgulho de ser brasileiro”, afirmou a atriz.

Embaixadora da Renner desde março, Taís foi a principal estrela do encontro de domingo, mas não a única. O cantor Xamã, a empresária e comunicadora Brunna Gonçalves, além de Shantal, Matheus Verdelho, Júlia Rodrigues, Anttónia e Maju de Araújo também marcaram presença.

1 /8 (Evento da Renner: encontro teve show ao céu aberto da cantora Mãeana)

2 /8 (Coleção primavera-verão: peças trazem elementos como franjas, bordados e textura)

3 /8 (Taís Araújo: embaixadora da Renner desde março, atriz foi a principal estrela do encontro de domingo)

4 /8 (Xamã: cantor também marcou presença)

5 /8 (Primavera Verão .BR: o nome da campanha da coleção, cocriada pela agência Paim United Creators, une o “B” de Brasil ao “R”, de Renner.)

6 /8 (A comunicadora Brunna Gonçalves, ao lado de Eliézer)

7 /8 (“É uma coleção muito linda e com uma identidade muito nossa”, disse Taís Araújo)

8/8 (Nova coleção: inspiradas pelos diferentes sotaques, saberes e culturas do país, peças investem na pluralidade e na autenticidade)

Aliás, diversas experiências imersivas foram montadas no primeiro andar do Pietro Maria Bardi. Ao chegar, os convidados se depararam com um espaço que remetia a uma casa tipicamente brasileira — foi o espaço mais fotografado. Uma das experiências mais impactantes, desenvolvida pelo artista-multimídia Matheus Leston, ganhou o nome de “Tudo que Somos”. A instalação transmitia a energia tropical da nova coleção e convidava os visitantes a mexer em um conjunto de peças — o simples toque nos tecidos ativava uma resposta visual em um painel de LED, criando uma conexão entre moda e arte.

Já na suqueria “Puro Suco de Brasil”, era possível se refrescar com sucos naturais de frutas tipicamente brasileiras, como cupuaçu, tangerina, acerola, maracujá e pitanga. O público foi convidado a misturar os sabores da maneira que quisesse — assim como a Renner incentiva as pessoas a ousarem e combinarem, como bem entendem, as peças da marca.

O grande sucesso foi o espaço “Do meu Jeito”, no qual as celebridades fizeram fila para customizar a bolsa do lançamento com patches exclusivos que celebram a cultura local de um jeito autêntico, criativo e cheio de estilo. Repleto de ingredientes bem brasileiros, o menu foi assinado pela chef Irina Cordeiro.

O encontro culminou com um show da cantora Mãeana — o palco foi montado em um espaço a céu aberto repleto de outras duas instituições do Brasil, a cadeira de praia e o cooler. “A Renner é uma marca genuinamente brasileira: são mais de 430 lojas, com um e-commerce que entrega no Brasil inteiro”, afirma Altenfelder, acrescentando que o evento de lançamento da nova coleção espelhou isso. “A nova coleção incentiva um tipo de ousadia, que tem o nosso tempero e o nosso gingado, e fala muito sobre o propósito da marca”.

Campanha é omnicanal

A campanha “Primavera Verão .BR” prevê uma série de ações e conteúdos. Algumas lojas físicas da Renner, por exemplo, ganharão ambientações especiais. Já a Rádio Renner lançará uma playlist 100% brasileira — quem resiste a uma trilha sonora marcada por brasilidades? Taís Araujo, Anttónia, Enzo Celulari e Mateus Verdelho, entre outros influenciadores da marca, vão amplificar a campanha nas redes sociais.