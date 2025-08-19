Casual

Tiggo 5X: o SUV que entrega “muito por menos” vale a pena?

O essencial sobre o modelo que prova que dá para ter um SUV moderno, espaçoso e bem equipado, sem estourar o orçamento

(Zero KM/Divulgação)

(Zero KM/Divulgação)

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14h00.

Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 16h36.

Ele briga diretamente com rivais como T-Cross e Jeep Renegade, mas com um custo-benefício difícil de ignorar – o mascote da família Tiggo em sua versão 2026, na verdade, não tem nada de básico.

O Tiggo 5X sempre foi lembrado pelo equilíbrio entre design atual, equipamentos de série e dirigibilidade agradável. Agora, produzido em Anápolis (GO), chega ainda mais competitivo entre os SUVs compactos.

Do visual atualizado ao pacote de tecnologias de bordo, a CAOA Chery buscou agradar quem valoriza praticidade sem abrir mão de estilo e conforto.

Fomos entender  porque a experiência de dirigir desse quatro rodas vem conquistando condutores exigentes desde o primeiro contato. Entenda!

A chegada do Tiggo 5x

Lançado no Brasil em 2018, o Tiggo 5X conquistou rapidamente o segmento de SUVs compactos em suas 3 versões: Sport, PRO e PRO Hybrid Max Drive.

Com mais de 75 mil unidades vendidas até março de 2025 e forte presença no mercado, seus principais destaques são:

Design, conforto e tecnologia

Chama atenção pelas linhas elegantes, rodas de 18”, faróis LED e acabamento premium. A cabine é ampla, com bancos confortáveis, iluminação interna em LED e, nas versões PRO, teto solar panorâmico.

A central multimídia de 10,25” garante conectividade total com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, enquanto a câmera 360° e o pacote de assistentes de condução (ADAS) proporcionam segurança e praticidade.

O porta-malas de até 1.090 litros completa a experiência de espaço e funcionalidade.

Motorização

O Tiggo 5X vem equipado com motor 1.5 turboflex que entrega até 150 cv e 21,4 kgfm de torque, garantindo respostas rápidas tanto no trânsito urbano quanto em viagens.

Seu câmbio CVT com nove marchas simuladas trabalha de forma suave, enquanto a suspensão independente nas quatro rodas assegura estabilidade e conforto mesmo em pisos irregulares – receita infalível para motoristas que buscam, antes de tudo, prazer ao volante.

Segurança e conveniência

Oferece 6 airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, freio eletrônico com Auto-Hold e monitoramento de pressão dos pneus. As versões PRO e Hybrid adicionam pacote ADAS, incluindo:

  • Piloto automático adaptativo;
  • Alerta de colisão frontal e traseira;
  • Monitor de ponto cego;
  • Assistente de congestionamento;
  • Recursos como câmera 360°, chave presencial e ar-condicionado dual zone.

Desempenho e eficiência

Com gasolina, as versões convencionais alcançam 12,1 km/l na estrada, e a híbrida atinge até 11,8 km/l – mas com desempenho mais vigoroso e menor emissão de poluentes.

Nos modos de condução Sport e Eco, o motorista escolhe entre explorar a força do conjunto mecânico ou privilegiar a economia. Por isso, é o tipo de carro que responde quando você quer emoção e economiza quando você busca tranquilidade.

O que mudou na versão 2026?

A linha 2026 trouxe rodas diamantadas de 18” para a versão Sport e nova central multimídia com conectividade sem fio e comando de voz para PRO e PRO Hybrid. O processador SemiDrive X9M garante fluidez em todos os comandos, tornando a experiência a bordo ainda mais high tech.

Tiggo 5x em 3 versões

Compare os diferentes níveis de equipamentos, pacote de tecnologia e motorização das três versões do CAOA Chery Tiggo 5X 2026.

AtributoSportPROPRO Hybrid Max Drive
Preço
(a partir de)		R$ 119.990R$ 134.990R$ 149.990
Motorização1.5 turbo flex1.5 turbo flex1.5 turbo flex + híbrido leve 48V
Potência147/150 cv147/150 cv157/160 cv
Consumo (cidade/estrada)6,9/8,4 km/l (Etanol)6,9/8,4 km/l8,1/8,5 km/l
DiferenciaisRodas 18", multimídia 10,25"Teto solar, multimídia com wireless e comandos por vozHíbrido leve, ADAS Max Drive, carregador wireless

Perfis de consumidor

  • Sport: prático e acessível, é indicado para quem busca o primeiro SUV da família ou deseja um carro completo para o dia a dia, com bom custo de manutenção e pacote equilibrado de equipamentos;
  • Pro: com mais tecnologia, é recomendado para quem valoriza conveniência e sofisticação no uso urbano, como teto solar panorâmico, central multimídia sem fio e câmera 360° para facilitar manobras;
  • Pro Hybrid Max Drive: pensado para motoristas que querem o máximo em performance, eficiência e segurança. Traz sistema híbrido leve (48V) que melhora consumo e aceleração, além de pacote ADAS avançado para maior tranquilidade em viagens longas.

Neste link, você confere os descontos promovidos pela EXAME em parceria com a CAOA e o Mundo Zero Km!

Depoimentos reais: o que dizem por aí

A experiência de quem já está ao volante reforça seus pontos fortes:

  • “Tenho um Tiggo 5X Pro há mais de um ano. Espaçoso, confortável e econômico para um SUV desse porte. Estou muito satisfeito.” – Carros na Web.
  • “Excelente carro, ótimo custo-benefício. O acabamento é bom, cheio de tecnologia e passa muita segurança.” – iCarros.
  • “A dirigibilidade é leve e prazerosa, tanto na cidade quanto na estrada. Além disso, o consumo está dentro do esperado.” – Carros na Web.
  • “Superou minhas expectativas. Tecnologia embarcada, design moderno e espaço interno que não se encontra nos concorrentes da mesma faixa de preço.” – iCarros.

Concorrência e posicionamento

Frente a Fiat Pulse, VW T-Cross, Jeep Renegade e SUVs híbridos como Kia Stonic e Niro, o Tiggo 5X se destaca por espaço interno, desempenho superior, pacote de segurança mais completo e valorização no mercado de usados.

Nesse cenário, o modelo mostra que dá para ter um SUV com visual moderno, tecnologia de ponta e bom desempenho sem precisar subir para faixas de preço muito mais altas, seja na versão Sport, PRO ou Hybrid Max Drive.

