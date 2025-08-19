Tiggo 5X: o SUV que entrega “muito por menos” vale a pena?

(Zero KM/Divulgação)
Ele briga diretamente com rivais como T-Cross e Jeep Renegade, mas com um custo-benefício difícil de ignorar – o mascote da família Tiggo em sua versão 2026, na verdade, não tem nada de básico.
O Tiggo 5X sempre foi lembrado pelo equilíbrio entre design atual, equipamentos de série e dirigibilidade agradável. Agora, produzido em Anápolis (GO), chega ainda mais competitivo entre os SUVs compactos.
Do visual atualizado ao pacote de tecnologias de bordo, a CAOA Chery buscou agradar quem valoriza praticidade sem abrir mão de estilo e conforto.
Fomos entender porque a experiência de dirigir desse quatro rodas vem conquistando condutores exigentes desde o primeiro contato. Entenda!
Lançado no Brasil em 2018, o Tiggo 5X conquistou rapidamente o segmento de SUVs compactos em suas 3 versões: Sport, PRO e PRO Hybrid Max Drive.
Com mais de 75 mil unidades vendidas até março de 2025 e forte presença no mercado, seus principais destaques são:
Chama atenção pelas linhas elegantes, rodas de 18”, faróis LED e acabamento premium. A cabine é ampla, com bancos confortáveis, iluminação interna em LED e, nas versões PRO, teto solar panorâmico.
A central multimídia de 10,25” garante conectividade total com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, enquanto a câmera 360° e o pacote de assistentes de condução (ADAS) proporcionam segurança e praticidade.
O porta-malas de até 1.090 litros completa a experiência de espaço e funcionalidade.
O Tiggo 5X vem equipado com motor 1.5 turboflex que entrega até 150 cv e 21,4 kgfm de torque, garantindo respostas rápidas tanto no trânsito urbano quanto em viagens.
Seu câmbio CVT com nove marchas simuladas trabalha de forma suave, enquanto a suspensão independente nas quatro rodas assegura estabilidade e conforto mesmo em pisos irregulares – receita infalível para motoristas que buscam, antes de tudo, prazer ao volante.
Oferece 6 airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, freio eletrônico com Auto-Hold e monitoramento de pressão dos pneus. As versões PRO e Hybrid adicionam pacote ADAS, incluindo:
Com gasolina, as versões convencionais alcançam 12,1 km/l na estrada, e a híbrida atinge até 11,8 km/l – mas com desempenho mais vigoroso e menor emissão de poluentes.
Nos modos de condução Sport e Eco, o motorista escolhe entre explorar a força do conjunto mecânico ou privilegiar a economia. Por isso, é o tipo de carro que responde quando você quer emoção e economiza quando você busca tranquilidade.
A linha 2026 trouxe rodas diamantadas de 18” para a versão Sport e nova central multimídia com conectividade sem fio e comando de voz para PRO e PRO Hybrid. O processador SemiDrive X9M garante fluidez em todos os comandos, tornando a experiência a bordo ainda mais high tech.
Compare os diferentes níveis de equipamentos, pacote de tecnologia e motorização das três versões do CAOA Chery Tiggo 5X 2026.
|Atributo
|Sport
|PRO
|PRO Hybrid Max Drive
|Preço
(a partir de)
|R$ 119.990
|R$ 134.990
|R$ 149.990
|Motorização
|1.5 turbo flex
|1.5 turbo flex
|1.5 turbo flex + híbrido leve 48V
|Potência
|147/150 cv
|147/150 cv
|157/160 cv
|Consumo (cidade/estrada)
|6,9/8,4 km/l (Etanol)
|6,9/8,4 km/l
|8,1/8,5 km/l
|Diferenciais
|Rodas 18", multimídia 10,25"
|Teto solar, multimídia com wireless e comandos por voz
|Híbrido leve, ADAS Max Drive, carregador wireless
A experiência de quem já está ao volante reforça seus pontos fortes:
Frente a Fiat Pulse, VW T-Cross, Jeep Renegade e SUVs híbridos como Kia Stonic e Niro, o Tiggo 5X se destaca por espaço interno, desempenho superior, pacote de segurança mais completo e valorização no mercado de usados.
Nesse cenário, o modelo mostra que dá para ter um SUV com visual moderno, tecnologia de ponta e bom desempenho sem precisar subir para faixas de preço muito mais altas, seja na versão Sport, PRO ou Hybrid Max Drive.