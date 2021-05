Coldplay lança ao espaço seu novo single "Higher Power"

A banda britânica Coldplay escolheu uma estratégia diferente para o seu mais novo single "Higher Power", que foi disponibilizado nesta quinta-feira: o lançamento, literalmente, foi no espaço.

O grupo de rock, conhecido pelos sucessos "Paradise" e "Viva la Vida", se conectou com a Estação Espacial Internacional (ISS) para falar com o astronauta francês Thomas Pesquet sobre a vida no espaço.

Eles também compartilharam com Pesquet uma performance gravada ao ar livre da nova canção, apresentando hologramas coloridos de alienígenas dançando, e o vídeo foi tocado a bordo da estação.

"Como agora não podemos tocar para ninguém na Terra, pensamos em tocar para você", disse o vocalista Chris Martin a Pesquet durante a conversa, que foi gravada e transmitida por vídeo nesta quinta-feira no horário de Brasília. "É como um show para um homem só."

Na semana passada, a banda escreveu em sua página no Twitter que a canção, produzida pelo compositor e produtor sueco Max Martin, "chegou em um pequeno teclado em uma pia de banheiro no início de 2020".

O Coldplay irá abrir a premiação dos BRIT Awards, maior honraria da música pop britânica, na semana que vem, com uma performance de "Higher Power" no Rio Tâmisa, ao lado do local em Londres onde a cerimônia será realizada, na O2 Arena.

