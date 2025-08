Cinema e café: conheça filmes e séries que abordam essa temática

Se a arte imita a vida, é inevitável que personagens de filmes e séries apareçam consumindo café nas telas do cinema e da televisão. Diversas produções audiovisuais exploram a relação dos personagens com o grão. E, muitas vezes, o hábito mostrado no ambiente fictício é adotado pelos telespectadores.

A bebida, que ocupa o segundo lugar no ranking de mais consumidas no mundo, é uma das mais queridas no mundo todo. Além disso, as personalidades das produções audiovisuais conseguem ditar tendências de consumo e tornar os locais frequentados nas histórias em pontos turísticos.

Paixão pelo café atravessa a tela do cinema

Em vários filmes e séries, o consumo do café dita o ritmo e marca a passagem do tempo entre acontecimentos. Como exemplo mais notável, podemos falar sobre Friends, série em que a bebida é praticamente um personagem. O famoso cenário do Central Perk, onde os atores passavam boa parte do tempo, virou um ícone. Atualmente, a produção pode ser assistida na HBO Max ou Prime Video.

Contudo, há uma lista extensa de títulos que abordam essa temática e que inspiraram costumes no público. A seguir, confira a nossa seleção de produções que envolvem o universo do café para assistir nas férias de julho.

Gilmore Girls

Na série, que foi ao ar entre os anos 2000 e 2007, as personagens principais Lorelai e Rory, interpretadas por Lauren Graham e Alexis Bledel, são viciadas em café. A trama mostra como essa paixão foi passada de mãe para filha e, ao longo dos episódios, os eventos das suas vidas acontecem em torno desse amor pela bebida. O vício das duas é visto, na percepção de alguns fãs, como uma forma de estabelecer uma identificação do público com a série e suas personagens, levando algumas pessoas a desenvolverem o mesmo hábito. O seriado televisivo está no catálogo da Netflix.

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Outra produção que despertou interesse em café nos espectadores foi o filme da vida de Amélie, lançado em 2001. No enredo, a protagonista trabalha no Café des 2 Moulins, localizado em Montmartre, icônico bairro de Paris, na França. Após o lançamento do longa, o estabelecimento se tornou um destino turístico procurado pelos fãs, que visitam o local para tirar fotos e reviver momentos mostrados na película. O título pode ser assistido no Prime Video.

O Fabuloso destino de Amélie Poulain (Netflix/Reprodução)

Café com Amor

O filme, que estreou em 2011, apresenta a rotina dos frequentadores do Philly Grounds, um café no Oeste da Filadélfia, EUA. No local, Claire, interpretada por Jennifer Love Hewitt, é uma simpática garçonete que dá conselhos sobre amor, vida e carreira aos clientes. Mas, o que parecia um lugar tranquilo, esconde um misterioso lado, e tudo pode mudar quando uma tragédia acontece. Disponível no Prime Video.

The Coffee Man

O filme documental dirigido por Jeff Hann e lançado em 2016 mostra como funciona o Campeonato Mundial de Baristas. A obra cinematográfica conta a história de Sasa Sestic, barista australiano, e explora a vontade do participante de vencer a qualquer custo, mesmo que para isso ele tenha que contrabandear leite na alfândega americana a fim de alcançar o sabor perfeito e ganhar a competição. A produção pode ser vista no Prime Video.

E aí, você conhecia algum desses filmes e séries ou já foi influenciado por algum outro personagem a consumir café de um jeito especial? Continue acompanhando a nossa coluna e fique por dentro do universo dessa bebida tão amada dentro e fora das telas.