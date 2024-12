Quer provar novidades do universo dos cafés? Procure o barista mais próximo

O público que consome café é bastante diverso. Afinal, ele é universal. Existem aqueles que o tomam por hábito, os que aproveitam seus benefícios para a saúde, como o ganho de energia e atenção, e os que apreciam o seu sabor e aroma inconfundíveis.

Para o último grupo, os coffee lovers, as cafeterias tornaram-se um local de experimentação, no qual eles têm contato com diferentes estilos e formas de preparo da bebida.

Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em parceria com o Instituto Axxus, mostra que as cafeterias ocupam o terceiro lugar entre os locais onde o café é consumido com mais frequência, ficando atrás apenas do lar e do ambiente de trabalho, registrando um crescimento no pós-pandemia.

Já a pesquisa "Coffee Lovers 2024", do São Paulo Coffee Hub e o maior grupo de compras coletivas de cafés especiais do país, o Diário de um Coffee Lover, em parceria com a ABIC, mostra que 18,7% dos entrevistados consideram as cafeterias os melhores locais para comprar café.

Mas, qual o motivo dessa tendência de comportamento?

Cafeterias focam na experiência e em experimentação

Um dos motivos que atrai tanto os amantes de café até esses estabelecimentos é a possibilidade de experimentação. A oferta de diferentes estilos, blends, origens e formas de preparo, chama a atenção do público que ama a bebida, mas que deseja se aprofundar no que ela pode oferecer. Além disso, é possível harmonizá-la com doces e salgados disponíveis no cardápio.

Outro aspecto positivo é a experiência. Em sua maioria, os locais são decorados com objetos e equipamentos que remetem ao vasto universo do grão, passando desde o plantio, a colheita, a indústria, a torrefação, até o consumo final. Dessa forma, é possível conhecer mais a fundo sobre a cadeia.

Cafeterias como ambientes de socialização

Com a chegada do final do ano e a proximidade das datas comemorativas, é comum que amigos, colegas de trabalho e familiares se encontrem para trocarem presentes e celebrarem as conquistas. As cafeterias são excelentes sugestões de locais. Afinal, quem não gosta de comemorar e se divertir ao mesmo tempo em que saboreia um delicioso cafezinho?

Uma dica: se for sugerir encontros em cafeterias, marque na parte da tarde, pois, ainda segundo o levantamento do Instituto Axxus, 61% dos entrevistados preferem tomar a bebida durante esse período.

Fique por dentro da nossa coluna e não perca as novidades relacionadas ao universo do café!