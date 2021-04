Churrasco: prove carne com crosta de café e azeite saborizado com o grão

Tradicionalmente conhecida como uma das bebidas mais idolatradas pelos brasileiros, o café tem se tornado ingrediente de valor em receitas de chefs.

O Brasil é o maior exportador do grão no mercado mundial e Minas Gerais lidera como o estado com maior produção de café: são 26,6 milhões de sacas, o que corresponde a mais de 50% da produção nacional e 17% da produção mundial.

Composto por sete características principais classificadas em fragrância, aroma, acidez, amargor, sabor, corpo e resíduo, o café agrega sofisticação a carnes em molhos ou crosta incomparáveis. “No ato de cozinhar, o ingrediente se torna um potencializador de sabores e aromas, mas é fundamental fazer o controle da acidez”, alerta Ivan Caldeira, CEO da Café Gema de Minas.

De acordo com o especialista, a adstringência natural da bebida harmoniza muito bem com o sabor acentuado de carnes de cordeiro e pato. “Com a carne bovina, há um sensacional efeito adicional similar ao defumado e uma crocância especial por fora. No entanto, não é indicado harmonizar com peixes”, conclui Ivan.

Vinagrete de azeite de café

Para o chef Helder Justo, da steakhouse Varal 87, em São Paulo, a melhor combinação é o churrasco de ancho bovino com vinagrete de azeite de café. “Faço uma infusão quente de café no azeite e vou reduzindo em fogo baixo. Depois, passo no coador e uso no vinagrete”, orienta Helder.

Adriana Tavares, sous-chef do restaurante O Conde, em Belo Horizonte, capital mineira, também está acostumada a inovar nas receitas com carne e café. “É uma explosão de sensações”, destaca ela, que criou o prato de Filé em crosta de café com fetuccine ao molho de damasco e nozes.

Quer experimentar? Então, acompanhe a receita da chef.

Filé em crosta de café com fetuccine ao molho de damasco e nozes

Ingredientes:

- 800 g file mignon em tornedor;

- sal a gosto;

- 1 colher de sopa de café;

- 1 colher farinha trigo;- creme de leite fresco;

- 50g de grão de café torrado e semi moído;

- 100 ml de molho shoyu

Modo de fazer:

Faça uma mistura com o café, a farinha e molho shoyu e leve ao fogo para engrossar e reserve. Tempere, envolva a carne com a mistura e sele numa frigideira quente. Leve ao forno por cerca de nove minutos a 210ºC. Cozinhe a massa de fetuccine até ficar ao dente e reserve. Triture o damasco e as nozes. Adicione o creme de leite, o sal e a pimenta, o damasco e as nozes no fetuccine. Sirva carne e massa no mesmo prato.

