Chocolate com azeite e sal: o novo lançamento da AMMA com a Andorinha

O chocolate deixou suas combinações usuais para seguir novas combinações rumo às novidades, já existe no mercado barras com ovas peixes e agora, um lançamento com azeite. Com exclusividade à Casual, esta última iguaria acaba de chegar ao e-commerce da AMMA, marca brasileira com produção na Bahia em combinação com a portuguesa dos azeites, Andorinha.

Com matérias primas 100% orgânicas, a marca de chocolates decidiu utilizar o rico sabor do azeite na composição. Dessa mistura de marcas nasceu um chocolate que contém 54% de cacau, levemente amargo puxando pelo sabor das azeitonas verdes e frescas do azeite Andorinha Extra Virgem Orgânico.

Para balancear o produto, foi adicionado flor de sal que finaliza o sabor do chocolate. "A combinação, resulta ainda em uma textura macia, resultado da mistura com azeite", comenta Loara Costa, diretora de marketing da Andorinha. A marca já havia feito experimentos com ovos de Páscoa, drinks e pipocas, mas essa é a primeira vez que cria um chocolate orgânico utilizando azeite.

Costa comenta ainda sobre a inovação do produto e parceria com a AMMA. “A Andorinha tem como propósito transformar positivamente a relação das pessoas com a alimentação. Por isso, é fundamental procurarmos parceiros que partilham dos mesmos princípios que nós e assim trazer experiências diferenciadas aos nossos consumidores.”

Já para Diego Badaró, fundador da AMMA Chocolate, a marca sempre busca parceiros que tenham o mesmo propósito sustentável, como seus chocolates produzidos com cacaus provenientes de agroflorestas. "Todos os nossos chocolates têm ligação direta com a biodiversidade. A riqueza de sabores da floresta é enorme. A união com o azeite orgânico de Andorinha é o resultado do respeito pela terra e personalidade no sabor”.

A sugestão de consumo é harmonizar o chocolate com café ou até mesmo vinho. A venda será feita através do e-commerce de AMMA a partir de 7 reais (54 gramas).