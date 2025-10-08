Moda high-tech: Coperni apresenta peças de athleisure com benefícios de skincare

Referência em moda tecnológica, a grife francesa Coperni identificou na tendência de bem-estar uma oportunidade para ampliar sua atuação. Além de peças modernas e minimalistas, a marca apresenta sua linha de beleza fashion-as-skincare durante o desfile na Paris Fashion Week, em 6 de outubro.

Diferente de óleos e cremes comuns em produtos de skincare, a coleção C+ incorpora probióticos e prebióticos nos tecidos das peças. Ativados pelo calor, movimento e atrito do corpo, esses microrganismos são transferidos para a pele. O lançamento inclui três itens de carewear — legging, blusa e body — disponíveis no site da Coperni a partir de US$ 175 (aproximadamente R$ 930 na cotação atual).

“C+ é uma nova era de roupas projetadas para cuidar da pele. Do dia a dia ao esporte, as peças regeneradoras oferecem benefícios ativos de skincare ao longo do dia, aumentando a luminosidade e realçando o brilho natural”, afirma a marca.

Outros benefícios destacados são hidratação contínua e redução de secura e vermelhidão da pele. No site oficial, a Coperni ressalta que o conceito é dermatologicamente aprovado e anti-irritação.

A linha foi desenvolvida em parceria com a suíça HeiQ, líder em biotecnologia têxtil. Cada grama de tecido contém até 140.000 unidades formadoras de colônia (UFC) de bactérias vivas, projetadas para durar pelo menos 40 lavagens.

Inovação como diferencial

A nova coleção confirma que a inovação está no DNA da Coperni. Fundada em 2013 por Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, a marca já se destacava por ações surpreendentes — em 2023, causou impacto ao “pintar” um vestido com spray na modelo Bella Hadid durante um desfile.

Com o lançamento da linha C+, a Coperni busca priorizar vendas e atingir um público mais amplo: as peças tecnológicas são as mais acessíveis da marca, combinando moda, funcionalidade e bem-estar.