Moda high-tech: Coperni apresenta peças de athleisure com benefícios de skincare

Coperni: coleção C+ incorpora probióticos e prebióticos nos tecidos das peças (Coperni/Divulgação)
Redatora
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06h39.
Referência em moda tecnológica, a grife francesa Coperni identificou na tendência de bem-estar uma oportunidade para ampliar sua atuação. Além de peças modernas e minimalistas, a marca apresenta sua linha de beleza fashion-as-skincare durante o desfile na Paris Fashion Week, em 6 de outubro.
Diferente de óleos e cremes comuns em produtos de skincare, a coleção C+ incorpora probióticos e prebióticos nos tecidos das peças. Ativados pelo calor, movimento e atrito do corpo, esses microrganismos são transferidos para a pele. O lançamento inclui três itens de carewear — legging, blusa e body — disponíveis no site da Coperni a partir de US$ 175 (aproximadamente R$ 930 na cotação atual).
“C+ é uma nova era de roupas projetadas para cuidar da pele. Do dia a dia ao esporte, as peças regeneradoras oferecem benefícios ativos de skincare ao longo do dia, aumentando a luminosidade e realçando o brilho natural”, afirma a marca.
Outros benefícios destacados são hidratação contínua e redução de secura e vermelhidão da pele. No site oficial, a Coperni ressalta que o conceito é dermatologicamente aprovado e anti-irritação.
A linha foi desenvolvida em parceria com a suíça HeiQ, líder em biotecnologia têxtil. Cada grama de tecido contém até 140.000 unidades formadoras de colônia (UFC) de bactérias vivas, projetadas para durar pelo menos 40 lavagens.
A nova coleção confirma que a inovação está no DNA da Coperni. Fundada em 2013 por Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, a marca já se destacava por ações surpreendentes — em 2023, causou impacto ao “pintar” um vestido com spray na modelo Bella Hadid durante um desfile.
Com o lançamento da linha C+, a Coperni busca priorizar vendas e atingir um público mais amplo: as peças tecnológicas são as mais acessíveis da marca, combinando moda, funcionalidade e bem-estar.