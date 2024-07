Casio recria o Casiotron em homenagem aos 50 anos da criação do primeiro relógio da marca

Há 50 anos, a Casio inovou no mercado com o lançamento do Casiotron, o primeiro relógio digital do mundo com um calendário automático. Desde então, a marca japonesa segue inovando com relógios altamente originais com um portfólio mais de 5.500 modelos de relógios. Desde o primeiro Casiotron, foram vendidos 1,6 bilhão relógios em todo o mundo.

Agora, completando meio século de existência, a companhia japonesa investe em inovação, design e tecnologia de ponta para continuar cativando as gerações atuais.

Com a G-Shock, a marca conquistou o posto de resistência absoluta após desenvolver tecnologia antichoque e entrar, em 2017, para o livro dos recordes, como ‘o relógio que suporta o maior impacto do mundo’.

A marca continua investindo em novidades para o universo fitness, geek e feminino, além de modelos de alta performance em condições extremas.

Mas, para os seus 50 anos, a marca resgata suas raízes clássicas ao mesmo tempo em que promove novas experiências em tecnologia.

Evolução do Casiotron QW02 de 1974 para o Casio G-SHOCK TRN-50 de 2024. (Divulgação/Divulgação)

Recursos modernos, homenagem ao passado

Os produtos de vanguarda não apenas definiram a história da Casio em relógios, mas também demonstraram sua capacidade contínua de inovar e antecipar as necessidades dos consumidores. Ao longo de décadas, a marca continuou a se destacar como líder em relógios, combinando tecnologia avançada, funcionalidade prática e design durável.

Em comemoração ao seu 50º aniversário, a Casio anuncia o lançamento de um novo modelo que recria o lendário Casiotron QW02, o primeiro relógio digital do mundo com uma função de calendário automático.

O modelo original foi um marco em 1974, introduzindo uma nova era de funcionalidade e praticidade em relógios. Ao criar o conceito de um relógio de pulso totalmente automático, o Casiotron não apenas exibia horas, minutos e segundos, mas também ajustava automaticamente o mês, a data e o dia da semana, eliminando a necessidade de ajustes manuais mensais. Agora, em 2024, a marca recriou este clássico e o novo relógio, TRN-50, está disponível em uma edição limitada de 4 mil unidades em todo o mundo.

Design clássico, funções atuais

O novo TRN-50 permanece fiel ao conceito original do Casiotron, aproveitando todos os avanços do desenvolvimento de relógios da Casio ao longo de meio século. Ao mesmo tempo em que recria o design clássico, o lançamento incorpora recursos de última geração, incluindo ajuste de hora controlado por rádio, carregamento solar e funções Mobile Link para emparelhamento com um smartphone.

O exterior do TRN-50 foi meticulosamente recriado para atender aos padrões de qualidade atuais, incluindo texturas sofisticadas na caixa e pulseira, mostrador azul escuro e o logotipo CASIOTRON, cada detalhe fielmente reproduzido para capturar a essência do modelo original.

"Com o novo TRN-50, estamos celebrando não apenas 50 anos de história, mas também a visão pioneira que deu origem ao Casiotron original. Este relógio comemorativo é uma homenagem à nossa trajetória de inovação, ao objetivo da empresa de criar tudo a partir do zero e à busca constante por oferecer aos nossos clientes algo verdadeiramente especial”, afirma Patricia Bacan, gerente de marketing da Casio no Brasil e América Latina.

O novo modelo oferece uma experiência prática com um LCD de alta legibilidade e o sistema de carregamento Tough Solar, além de receber sinais de calibração de tempo de seis estações ao redor do mundo. Como uma edição limitada, cada unidade do TRN-50 apresenta um número de série gravado na parte de trás da caixa, tornando cada relógio único. Além disso, a embalagem especial do TRN-50 é feita de materiais de papel para reduzir o impacto ambiental, refletindo o compromisso da Casio com a sustentabilidade.

O TRN-50 é mais do que um relógio comemorativo, é uma celebração dos 50 anos de inovação da Casio em relógios, unindo o passado pioneiro com as tecnologias modernas, para criar uma peça que certamente se tornará um tesouro entre colecionadores e entusiastas de relógios.

Este lançamento é uma homenagem à história da Casio e seu compromisso contínuo com a qualidade, funcionalidade e design atemporal. "Para a Casio, a inovação é uma constante. Nossos 50 anos de história são marcados por uma busca contínua por novas formas de aprimorar a experiência de nossos clientes. Estar atualizado é parte do nosso DNA”, destaca Patricia Bacan.

A história da Casio em relógios é marcada por uma série de produtos e vanguarda, que moldaram a indústria ao longo dos anos. Em 1976, o Casiotron X-1 foi lançado como o primeiro relógio de pulso com cinco funções do mundo, incluindo cronômetro e hora mundial, graças à tecnologia de montagem de alta densidade da Casio. Em 1980, o W-100 chegou com resistência à água de 100 metros e uma bateria de longa duração, ideal para esportes aquáticos. O C-80, em seguida, trouxe a inovação de um relógio estilo calculadora com teclado de ponta de dedo.

Em 1982, o TS-1000 se destacou como o primeiro relógio de pulso com termômetro integrado, seguido pelo AT-550 em 1983, um relógio touchscreen à frente de seu tempo. No mesmo ano, o CFX-200 introduziu cálculos científicos avançados em um relógio calculadora. O icônico F-91W, lançado em 1989, tornou-se um dos relógios digitais mais vendidos da história, valorizado por sua durabilidade e funcionalidade.

Em 1992, o BP-100 revolucionou com o primeiro monitor de pressão arterial óptica em um relógio, enquanto o IA-1000 trouxe um design de dois lados com funções de Telememo para armazenamento de contatos. Finalmente, em 1994, o ATC-1100 se destacou como o primeiro relógio a medir altitude, pressão barométrica, direção e temperatura, perfeito para entusiastas de esportes e aventuras.