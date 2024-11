Leilão de relógios de luxo tem Rolex com lance a partir de R$ 50

Diferentes peças raras foram leiloadas nesta semana. A banana 'Comedian', como foi chamada a fruta colada na parede com fita prateada, recebeu sete licitantes no leilão da Sotheby’s e foi arrematada por R$ 36 milhões por um magnata das criptos. Já um quadro de Monet foi vendido por mais de R$ 380 milhões na mesma casa de leilões e um relógio do capitão que resgatou sobreviventes do Titanic foi vendido por R$ 9 milhões.

No Brasil, relógios raros como um Rolex, avaliado em R$ 200 mil, é a grande atração do leilão realizado pela Dedalo, na plataforma Superbid Exchange. O Rolex Day-Date (modelo Presidente), tem lance inicial de R$ 50 e todo o valor arrecadado com a peça será revertido para o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).

Além da peça, o catálogo traz 267 itens, sendo 260 relógios de marcas de luxo, como Rolex, Omega, Patek Philippe, Montblanc, TAG Heuer e Breitling, além de 7 acessórios, como fones de ouvido, porta cartões e chaveiros.

Uma das peças de destaque é o relógio da Patek Philippe, com caixa e fecho em ouro amarelo 18K, apresentando movimento automático com data, dia da semana e mês. O lance inicial é de R$ 120 mil.

Já para os que preferem a marca Rolex, há opções como o GMT-Master Circa, de 1968, por R$ 49 mil.

Patek Philippe Annual Calendar - Caixa e fecho de ouro amarelo 18k.

Visor de cristal de safira. Verso com movimento aparente. Caixa, coroa, movimento, mostrador, pulseira e fecho assinados. (Divulgação/Divulgação)

Todas as peças disponíveis no leilão possuem certificado de autenticidade, o que garante a procedência e a originalidade das peças.

Os interessados podem avaliar as peças acima de R$ 30 mil, antes de ofertar os lances. A Dedalo Leilões fica na Rua Oscar Freire, 232, casa 7, em São Paulo. É necessário realizar agendamento prévio pelo e-mail contato@dedaloleiloes.com.br. Para dar lances, os arrematantes precisam criar uma conta na Superbid Exchange.

O evento encerra no dia 26 de novembro, às 20h.