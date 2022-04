Carol Sampaio, do Nosso Camarote: "Sapucaí é sinônimo de carnaval"

Até a pandemia começar, a promoter carioca Carol Sampaio não sabia o que era atravessar um ano sem pular carnaval. A experiência inédita, e amarga, marcou profundamente Carol, que além de desfilar pelo Acadêmicos do Grande Rio desde os 12 anos de idade, passou organizar os maiores camarotes da passarela do samba antes mesmo de completar 18 anos. "Eu não lembrava o que era não ter carnaval. Quando eu era criança, minhas amigas iam viajar no feriado. Mas para mim, carnaval sempre foi sinônimo de Sapucaí", relembra.

A poucos dias de colocar novamente de pé o Nosso Camarote, criado por Carol há 4 anos, a empresária, que é também uma das promoters mais celebradas do Rio de Janeiro, está mais empolgada do que nunca. Para ela, os desfiles que acontecerão a partir do dia 20 de abril marcarão a celebração de novos tempos. "Estou com frio na barriga. Parece que é o meu primeiro carnaval", diz Carol, que fez carreira organizando os camarotes de cervejarias como Schin e Brahma e criando eventos como o Bloco da Favorita.

Nesse carnaval fora de época, o Nosso Camarote será o maior da Marquês de Sapucaí. Idealizando desde dezembro de 2021, o espaço terá 2.327 metros quadrados, quase o dobro dos 1.261m2 de 2020. É uma mega estrutura que inclui pista de dança, telões de LED, bares, áreas de alimentação, descanso, maquiagem, chapelaria, banheiros e ativações de patrocinadores. O preço para ter acesso à folia exclusiva parte de 780 reais.

Serão 80 horas de festa divididas entre os seis dias de evento. O tema escolhido para a edição 2022 foi Vidas Entrelaçadas. "O carnaval entrelaça vidas e tribos diferentes, com o propósito de celebrar o samba. O tema veio disso, do retorno desse laços, que agora se fazem possíveis outra vez", explica Carol. "Nossa grande meta continua sendo produzir um evento que gostaríamos de ir, reunir pessoas que gostaríamos de estar, conectar marcas que gostaríamos de trabalhar e proporcionar experiências que gostaríamos de viver", completa.

Entre os destaques do grande palco do Nosso Camarote, Luan Santana e Kevin O Chris se apresentam na quarta-feira (20/04). Já na quinta (21/04), Xamã, Poze do Rodo e Pocah levam o trap funk para o público. Na sexta (22/04), a cantora Luísa Sonza, o rapper L7NNON e o grupo de pagode Caju pra Baixo prometem quebrar tudo. No sábado (23/04), é a vez de Dilsinho, Pedro Sampaio e Papatinho tomarem conta da festa.

Domingo (24/04) é o dia da feijoada do Nosso Camarote, que contará com Festa Esbórnia, DDP Diretoria e Ludmilla. Já no sábado seguinte (30/04), no desfile das campeãs do carnaval do Rio de Janeiro, o evento vai receber a cantora Anitta, o rapper Orochi e o tradicional Bloco da Favorita.

Com mais de 20 anos de experiência na organização de camarotes, Carol acredita que os eventos estão mais abertos do que no passado. "Eu vivi os camarotes de cervejarias, onde a maior parte do público era convidado das marcas. Isso mudou. Agora, nós temos uma onda de camarotes que são comerciais, que vendem ingressos. O público não precisa mais ser convidado", finaliza.