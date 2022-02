Carnaval sem plástico: 7 produtos para substituir o glitter tradicional

Mesmo com um mais um ano sem os tradicionais desfiles de Carnaval nos sambódromos e nas ruas, muitas pessoas pretendem comemorar o feriado viajando com amigos ou em festas privadas. Para deixar a pele reluzente, com uma maquiagem corporal típica das festas, selecionamos produtos que não utilizam glitter plástico em suas formulações.

Nocivos para o meio ambiente, os pigmentos cintilantes do glitter são frequentemente feitos com compostos tóxicos ou microplásticos poluentes. Além disso, o material é difícil de limpar quando cai e gruda nos cantos da casa.

Além dos malefícios ao planeta, o uso do plástico no corpo pode ser prejudicial para a pele. “Embora traga um efeito lindo para o look, o acúmulo de glitter pode ser prejudicial para o couro cabeludo, por exemplo, deixando os fios frágeis, quebradiços e ressecados", explica a tricologista Ana Carina Junqueira.

Segundo a especialista, a melhor opção para aplicação nos fios é o glitter biodegradável e, preferencialmente, sem parabenos, uma vez que agridem menos o couro cabeludo, não causam alergias e ainda são mais fáceis de remover dos fios, além de menos tóxicos.

Confira a seleção de produtos.

Bumbum Care - BeBrasil

O hidratante corporal tem entre os seus componentes, a mica. Trata-se de um mineral biodegradável, muitas vezes encontrado na areia da praia, que garante um brilho suave e uniforme na pele. Seu efeito glow combina com o mood do carnaval e é uma alternativa eco-friendly para o famoso glitter.

O produto possui selos vegano e cruelty-free, fórmula livre de parabenos e embalagem reciclável. Um dos destaques de sua composição é o pullulan, componente nanotecnológico que promove efeito lifting instantâneo. Já a manteiga de karité e a manteiga de cacau e óleo de coco auxiliam na hidratação da pele e os extratos de toranja, grapefruit e lima possuem ação antioxidante e rejuvenescedora.

"Fomos pioneiros ao criar um hidratante vegano e especial para a pele do bumbum. Trouxemos ingredientes da Amazônia que garantem hidratação profunda, uniformizam o tom da pele e dão um glow logo após a aplicação. Esse efeito faz enorme sucesso entre as brasileiras, que sempre valorizam essa parte do corpo, ainda mais evidenciada no carnaval", diz Luiza Arold, Head de Marketing da BeBrasil.

Sombra Líquida Jade Picon - Simple Organic

Antes de entrar no Big Brother Brasil, Jade Picon lançou sua linha de sombras líquidas com a Simple Organic. Com fórmula 100% Plant Based, as sombras possuem ingredientes naturais e são veganas e cruelty free. Versáteis, podem ser aplicadas nos olhos, boca e pele.

Feitas à base de água, é possível a aplicação em camadas com diferentes intensidades da cores na hora da aplicação, dependendo do volume de produto aplicado. A formulação, com óleo de girassol, sangue de dragão e pigmentos minerais (Micas), oferecem hidratação e previnem linhas finas.

Sombra Super Glitter by Manu Gavassi - O Boticário

Criada com partículas refletoras de luz, a Sombra Super Glitter Um Shine de Fada Furta-cor Intense não possui plástico em sua composição e confere um visual iluminado para as maquiagens. A sombra com glitter é multifuncional, ou seja, pode ser usada nos olhos como sombra, no rosto e até mesmo no corpo. Com textura leve, o produto é furta-cor, dependendo da luz ela pode mudar de cor. Essa característica amplia as possibilidades de make, já que combina com diversos tons.

Paleta de sombras Teddy Bare - Too Faced

A paleta de sombras Teddy Bare conta com 14 tons cintilantes, mattes e conta com uma nova textura de glitter flocado sem plástico, super pigmentado. Sua fórmula é macia ao toque, esfuma facilmente e tem aroma de biscoito de mel e canela.

Brilho Labial by Manu Gavassi - O Boticário

Para garantir brilho nos lábios, o Meu Gloss Favorito Brilho Labial Vinil Incolor Intense possui acabamento vinil sem deixar pegajoso. Ele também promove a sensação de lábios hidratados e pode ser usado sozinho para um visual mais clean ou após o batom.

Sombra Shadeshifter Duochrome - M.A.C. Cosmetics

Para quem deseja uma maquiagem diferente no carnaval, a sombra da coleção Hypnotizing Holiday da MAC com pigmentos multi perolados muda de tom dependendo da incidência de luz. São cinco cores disponíveis: Blue flip, red flip, green flip, gold flip e purple flip.

Água Floral Iluminadora - Bioart

Indicada para todos os tipos de pele, a Água Floral Iluminadora traz um efeito iluminado e hidratação para a pele. Dentre os ativos presentes na fórmula estão a vitamina C, romã, capim-limão, camomila e a mica mineral, que traz o efeito brilhante. Todos esses ativos juntos promovem a hidratação, tonificação, e renovação celular.