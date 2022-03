Carnaval: ingressos para desfiles no Anhembi começam a ser vendidos

Começam a ser vendidos amanhã, 26, na bilheteria do Portão 1 do Sambódromo do Anhembi, os ingressos para o desfile das escolas de samba de 2022. O funcionamento será das 12h às 20h.

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) informou que cerca de 30 mil ingressos estarão disponíveis. Os desfiles ocorrerão nos dias 16, 21, 22, 23 e 29 de abril.

O adiamento dos desfiles, que ocorrem fora do período normal do Carnaval, se deu pela explosão de casos da covid-19 por causa da variante ômicron em janeiro e fevereiro. Os ingressos adquiridos antes da mudança de data valem automaticamente para abril, não sendo necessário trocar, basta apresentar nas catracas.

No dia 16 de abril, será o desfile do grupo de Acesso 2, a partir das 20h. No dia 21 de abril, desfilam as escolas de samba do grupo de Acesso, às 20h. Nos dias 22 e 23, será a vez das 14 agremiações do Grupo Especial. No dia 29, na sexta-feira seguinte, será o Desfile das Campeãs, que fecha o Carnaval SP 2022.

Os valores dos ingressos para a arquibancada variam de acordo com os dias de desfile e com os setores. No dia 16 de abril, por exemplo, quando passam pela avenida as escolas do Acesso 2, o valor é R$ 10. No dia 21 de abril, o valor é R$ 50. Já nos dias do Grupo Especial, os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 190. Para o dia das campeãs, variam de R$ 70 a R$ 90.

Cerca de 40% dos ingressos são destinados para meia-entrada de estudantes, idosos, portadores de deficiência, jovens pertencentes a famílias de baixa renda, funcionários e professores das redes estadual e municipal de ensino de São Paulo.

Pela internet, a venda já está disponível desde o dia 10 de fevereiro no site Clube do Ingresso.

Confira a ordem dos desfiles do grupo especial:

22 de abril, sexta-feira

23h15 – Acadêmicos do Tucuruvi

00h20 – Colorado do Brás

01h25 – Mancha Verde

02h30 – Tom Maior

03h35 – Unidos de Vila Maria

04h40 – Acadêmicos do Tatuapé

05h45 – Dragões da Real

23 de abril, sábado

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

0h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h00 – Império de Casa Verde