Card de LeBron James é comprado por US$ 1,84 milhão

Um card colecionável raro do astro LeBron James, em sua temporada de estreia na NBA com o Cleveland Cavaliers, foi comprado por US$ 1,84 milhão em um leilão realizado no último final de semana, informou a liga de basquete profissional dos Estados Unidos.

Os lances pelo card da Upper Deck, assinado pelo jogador de 35 anos que hoje atua no Los Angeles Lakers, começaram em US$ 150 mil, e mais tarde ele se tornou o card de basquete mais caro já comprado na era moderna (os produzidos após 1980).

“Só 23 versões da coleção Patch Autograph Parallel de James foram produzidas. O card raro recebeu uma graduação de 9,5 do serviço de graduação Beckett”, informou a NBA. “Com o número 14 de 23, o cartão atraiu 34 lances ao longo do leilão de 26 dias”.

Darren Rovell, da empresa de mídia esportiva Action Network, disse que o vencedor foi Leore Avidar, presidente-executivo e cofundador de uma empresa sediada na cidade norte-americana de San Francisco.

Lebron é tricampeão da NBA (2012, 2013 e 2016) e tem duas medalhas de ouro olímpicas (2008 e 2012). Ele também foi eleito o Jogador Mais Valioso da NBA em quatro oportunidades.

Em maio, um par de tênis usados por Michael Jordan em sua temporada de estreia conseguiu US$ 560 mil em um leilão pela internet.