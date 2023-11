Caetano Veloso abre processo contra artista plástico por ofendê-lo com imagem manipulada

O cantor Caetano Veloso, de 81 anos, abriu processo contra o artista plástico Marco Angeli por danos morais, por ter publicado uma imagem manipulada dele.

Segundo publicação de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Angeli divulgou nas redes sociais, em outubro, uma imagem de Caetano que teria manipulada. Nela o cantor aparece segurando um cartaz no qual se lê a frase em francês: "Je suis um merde" ("eu sou um merda", em tradução livre).

Ao procurar a Justiça, Caetano alegou que sua imagem foi usada por Angeli de maneira inapropriada e ilegal, com a intenção de insultá-lo e ampliar uma exposição negativa contra ele. O músico também pede indenização no valor de R$ 10 mil.

Sob uma tutela de urgência, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta terça-feira, 21, que o artista plástico deve excluir a publicação com a imagem de Caetano. Caso contrário, estará sujeito à multa global de R$ 20 mil. Angeli tem até 24 horas para apagar a imagem, conforme a intimação. O caso é avaliado pela 40º Vara Cívil do Rio.