Cantor Meat Loaf morre aos 74 anos

Meat Loaf, estrela do rock americano cujo primeiro álbum Bat Out of Hell se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos, morreu aos 74 anos.

Com hinos épicos sobre amor, luxúria e motocicletas que ficavam no limite do melodrama, Meat Loaf se tornou um duradouro — e muitas vezes bombástico — icone do rock no final dos anos 1970.

O cantor e ator, também conhecido como Michael Lee Aday, vendeu mais de 100 milhões de álbuns no mundo todo e teve papel nos filmes The Rocky Horror Show e Clube da Luta.

Com hits que incluíram a música título com quase 10 minutos de Bat Out of Hell, Paradise by the Dashboard Light, do mesmo álbum, e I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), o apelo de Meat Loaf se estendia muito além dos fãs de hard rock.

O cantor morreu com a esposa ao seu lado. Suas filhas, Pearl e Amanda, estiveram com ele nas suas últimas horas. A causa da morte não foi divulgada em um primeiro momento.

"Ficamos de coração partido ao anunciar que o incomparável Meat Loaf faleceu", afirmou sua família em um comunicado. "Do coração dele às suas almas... nunca pare o rock and roll!"