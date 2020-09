Cansou da sua sala de estar? Aprenda truques para repaginá-la

Um dos ambientes mais queridos da casa, certamente, é a sala de estar. É o local onde mais reunimos a família, recebemos os amigos e fazemos algumas das atividades de que mais gostamos, como ver televisão e jogar conversa fora. Para que este cômodo fique realmente receptivo e acolhedor, porém, devemos planejar bem seus detalhes. Para começar, é preciso acertar na escolha do sofá e, em seguida, dos ornamentos.

Qual sofá escolher?

Sabe quantos modelos diferentes de sofá existem? Talvez seja impossível colocar todos eles nesta breve matéria. Mas precisamos citar pelo menos aqueles que mais são vendidos hoje em dia. Você com certeza já conhece os tradicionais sofás de dois e três lugares, vendidos em conjuntos. Mas até entre eles há variações – como os sofás em estilo retrô, com pés palito.

Também existem os sofás com muito mais lugares. Os maiores vêm com módulos individuais, que podem ser agrupados da maneira que você quiser. Com interrupções, por exemplo, ou com as peças voltadas para diferentes direções da sala. Também existem aqueles sofás acompanhados de pufes e aqueles que dispõem de uma chaise em sua estrutura.

Outros modelos de sofás mais sofisticados que temos hoje em dia no mercado são os retráteis, aqueles com partes que podem se expandidas e retraídas depois. Alguns modelos podem até reclinar o encosto.

E há ainda os que escondem baús ou camas na parte interna, além dos que não têm braços, os com partes que podem ser desmontadas e por aí vai. Opte pelo modelo que mais lhe agrada, que cabe na sua sala e valoriza o layout do ambiente.

Do que mais precisamos na sala?

Claro que outros móveis são fundamentais para a decoração da sala de estar. Mas o sofá sempre será a peça fundamental, aquela que dará sentido ao cômodo. Aliás, só depois de definido o sofá é que se pode pensar nas demais peças para complementar a ambientação.

Se possível, espalhe pela sala vários tipos de mesinhas. Com diferentes alturas e até formatos distintos, elas podem ser dispostas tanto no centro do ambiente quanto nas laterais do sofá ou em outros locais. Estas mesinhas podem, por sinal, dar apoio às luminárias escolhidas para o ambiente.

Poltronas, cadeiras e pequenos banquinhos também podem fazer as vezes de acompanhamento para os sofás. Atenção: todas estas peças, juntas, deverão estar voltadas para o mesmo ponto de interesse. Que pode ser um elemento de arquitetura, como a lareira, ou um item de design, como um rack com painel para TV.

Acessórios para sua sala de jantar

Por fim, os ornamentos. Se os móveis são os grandes responsáveis por preencher os ambientes de casa, os ornamentos é que dão a personalidade aos cômodos. São uma espécie de cereja do bolo. Podem trazer um toque de cor, estampas e texturas. Logo, quebram a monotonia e dão alguma impressão de movimento. Cuidado para não se empolgar demais e exagerar na dose. Antes de sair comprando ornamentos defina um norte.

Qual o estilo de decoração está criando? Quais peças se encaixam melhor com o que tem em mente? O que é necessário para preencher os espaços vazios da sala? Como será feita a limpeza deste ambiente? Com essas perguntas na cabeça fica mais fácil definir um teto de gastos.

Quadros são sempre uma ótima pedida para preencher paredes vazias – desde que não venham a competir com o centro de interesse principal da sala. Espelhos podem ajudar a aumentar o ambiente. E plantas são sempre neutras – pode usar e abusar delas.

Para as superfícies dos móveis, vale o seguinte: menos é mais. Dois vasos decorativos são mais que suficientes para o tampo de um rack, por exemplo. Certos tipos de livros e pequenas caixinhas, colocados estrategicamente sobre certas mesinhas, podem deixar o cenário com um visual mais requintado. Por fim, não se esqueça de brincar com as luzes do ambiente, prevendo pontos para abajures, arandelas e até caminhos de fitas de LED.

Agora é com você! Use toda a sua criatividade e crie uma nova sala de estar.

