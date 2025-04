Camiseta que não amassa se torna best-seller da Oficina Reserva

O mercado de techwear tem experimentado um crescimento considerável nos últimos anos. Com a busca crescente por peças que unem funcionalidade e estilo, consumidores estão se voltando para roupas que oferecem praticidade, conforto e, claro, tecnologia. A indústria de materiais inteligentes, por exemplo, viu um aumento significativo, sendo avaliada em US$ 72,29 bilhões em 2023, com uma projeção de alcançar US$ 155,65 bilhões até 2033, segundo pesquisa da Spherical Insights. Esse movimento global reflete um desejo do homem contemporâneo de adequar o guarda-roupa à rotina acelerada e exigente, sem abrir mão da elegância.

Nesse cenário, a Oficina Reserva, marca que faz parte do conglomerado Azzas2154, se destaca como uma das pioneiras na incorporação de tecidos tecnológicos no vestuário masculino. Fundada com a proposta de oferecer casual sofisticado, a marca conquistou o mercado ao se focar na criação de peças modernas e práticas para homens que desejam mais conforto no dia a dia.

A marca tem colhido bons frutos nessa aposta. Em 2023, no primeiro trimestre, a Oficina cresceu 50% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este aumento está diretamente ligado ao desenvolvimento de novas tecnologias para as roupas. Para Gabriel Zandomênico, sócio-fundador da marca, "levamos anos desenvolvendo fornecedores parceiros para chegar à engenharia de produto que temos hoje", diz.

No ano passado, a Oficina lançou recentemente sua nova linha, batizada de Move, que traz peças ainda mais tecnológicas, atendendo à demanda crescente por techwear. A coleção foi pensada para o homem que busca roupas inteligentes como a calça que não cria vincos e o blazer que não amassa. E, entre os produtos mais inovadores, a camiseta de techwear foi um verdadeiro sucesso, alcançando status de best-seller.

Lançada inicialmente em 30 lojas no ano passado, a camiseta logo se destacou como a mais vendida da marca. De acordo com as projeções, a nova coleção pode acelerar as vendas dos produtos de tecidos tecnológicos da Oficina em até 300% nos próximos seis meses, reforçando ainda mais a tendência global de busca por roupas tecnológicas que atendem a diversas necessidades do dia a dia.

A entrada da Oficina Reserva no mercado de techwear não apenas acompanha a tendência global, mas também solidifica a marca como uma autoridade em inovação no vestuário masculino. Grifes internacionais já comprovam que a alfaiataria de luxo moderna precisa incorporar um toque técnico, e a Oficina segue essa linha.