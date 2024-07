Oficina Reserva apresenta camisa que se mantém esticada através da temperatura do corpo

Conhecida por reinventar os clássicos do armário masculino, a Oficina Reserva apresenta sua camisa social de ponta, uma peça que não amassa e não limita os movimentos, feita com tecnologia japonesa inédita no Brasil.

As peças foram pensadas para homens contemporâneos que vivem em movimento e transitam entre as mais diversas ocasiões ao longo de um dia sem perder a elegância.

A peça, feita em 100% algodão, passou por 36 fases de processamento e mantém o tecido sempre esticado através da temperatura do corpo.

A inovação começa no fio de algodão, que é ativada pelo calor e pela transpiração do corpo previne as rugas. Também há redução nas costuras, minimizando tensões no tecido e mantendo sua forma impecável e livre de dobras.

Batizada de camisa Maleável, é a nova integrante de uma família de produtos best sellers, que vem sendo desenvolvida há três anos pela Oficina, marca premium de alfaiataria do grupo Azzas 2154.

Patrick Sampaio, da Seleção Brasileira de Ginástica Artística apresenta a campanha da camisa maleável. (Divulgação/Divulgação)

Com um time de criação que acredita ser capaz de achar “leveza onde menos se espera”, o mix já conta com blazers, calças, bermudas e jaquetas da mesma linha.

Para o lançamento da camisa campeã em flexibilidade, a campanha traz alguém que faz acrobacias com conforto, o atleta Patrick Sampaio, da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, que assim como a Oficina trabalha no dia a dia para bater seus próprios recordes.