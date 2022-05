Camicado tem descontos de até 70% em produtos para toda a casa

Até 15 de maio, a Camicado terá promoções com até 70% de desconto. Nesta liquidação, a marca apresenta mais de 300 produtos para mesa, cama e cozinha. As ofertas estão disponíveis no app da Camicado, no site e nas lojas físicas.

Confira a seleção de produtos:

Conjunto de Panelas Vegas 10 Peças Cerâmica - Casambiente

As panelas possuem revestimento cerâmico e tampa de vidro temperado com bordas em aço inox e respiro para saída de vapor. O conjunto de panelas pretas com revestimento em laranja é composto por dez peças, sendo quatro panelas, uma frigideira e um fervedor, além de quatro utensílios de silicone. O revestimento dispersa melhor o calor melhorando a eficiência do cozimento, enquanto as alças de baquelite com revestimento em silicone evitam acidentes.

Jogo de Lençol Charme Percal 300 Fios Queen 4pçs com Aba Americana Branco

Kit composto por 1 lençol de cima (2,60m x 2,35m), 1 lençol de baixo com elástico (2,70m x 2,30m), para colchão com dimensões de 1,98m x 1,58cm e até 35cm de altura, além de 2 fronhas (de 70cm x 50cm). A composição percal é de 300 Fios 100% Poliéster.

Mesa de Jantar Square Redonda Tampo Louro Freijó

Produto ideal para quem não dispensa a elegância na decoração. Sofisticada, possui pés em madeira maciça tauari e tampo em louro freijó. Sem descuidar da qualidade, ela foi projetada pelo Ateliê Casa, de forma a proporcionar durabilidade e resistência.

Sofá 4 Lugares Connect 2,50m Retrátil e Reclinável com Pillow e Molas Veludo Preto

Sinônimo de conforto e comodidade, o encosto macio tem encaixe entre as almofadas e a lombar, resultando em uma melhor ergonomia e bem-estar para a coluna. Extensível e contemporâneo, o Connect é ideal para quem adora relaxar e assistir a um bom filme.

Lugar Americano Anna 38 cm - Home Style

O Lugar Americano Anna 38 cm é produzido em cortiça e é uma alternativa para embelezar a mesa e protegê-la contra arranhões, manchas e possíveis respingos de alimentos.

