Camarotes gastronômicos viram tendência em estádios paulistas

Ir ao estádio de futebol "apenas" para assistir ao jogo já não é um fator exclusivo para os torcedores que apreciam acompanhar seus times de coração. Seguindo uma tendência que já acontece há alguns anos na Europa, os restaurantes que privilegiam ótimas opções de comidas e bebidas, além de música e conforto, passam a ser uma opção nas arenas brasileiras.

Esses espaços, que privilegiam a alta gastronomia, têm se tornado tendência ao virarem camarotes em dias de jogos, elevando a um novo patamar a experiência de quem frequenta estes ambientes esportivos.

Esse é o caso da torcedora Thatiane Oliveira, que costuma frequentar diferentes arenas, entre elas o Allianz Parque, do Palmeiras, para assistir às partidas nesses espaços. “O movimento vem crescendo, e com isso a ida ao estádio não é apenas assistir a uma partida de futebol, mas também degustar de uma refeição de qualidade”, revela.

Na casa palmeirense, quem comanda todo o catering de alimentos é a Gourmet Sports Hospitality (GSH), criada em 2011 e referência em gestão e operação de alimentos e bebidas para arenas, estádios de futebol e casas de espetáculo, além de atuar também em eventos corporativos, feiras e convenções.

“Era algo inédito ter um restaurante com qualidade e serviço dentro de um estádio de futebol. Hoje, além de ser uma tendência a alta gastronomia, a localização com visão para o campo também se destaca", explica Mark Zammit, CEO da empresa.

No Allianz Parque, o La Coppa Ristorante oferece os principais clássicos italianos em ambiente moderno, além da vista para o campo. Entre os mais tradicionais está o rigatoni à bolonhesa, um dos mais procurados da casa.

"O Allianz está localizado numa área nobre da capital paulista, tem toda uma modernidade em torno dele e da região, e isso atrai desde torcedores fanáticos até um público que vem apenas para conhecer o estádio e apreciar uma boa comida", acrescenta Zammit.

Ainda na capital paulista, o restaurante japonês By Koji, localizado no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, do São Paulo, é nomeado como o melhor estabelecimento gastronômico instalado em um estádio da região. Com vista privilegiada do gramado, sua alta gastronomia vem elevando a experiência do torcedor.

Recentemente, quem entrou nessa onda de 'gourmetização' foi o Corinthians, ao inaugurar o conceituado Bar do Zeca Pagodinho, num amplo espaço de 1.400 metros quadrados dentro de seu estádio, a Neo Química Arena. O local vai seguir o conceito de outros quatro bares do tipo existentes no Rio de Janeiro, com destaque para a feijoada e o arroz de camarão com batata palha.

“O futebol é o esporte mais popular e democrático do mundo. Desta forma, há espaços, especialmente nas arenas mais modernas, que podem ser ativados para diferentes públicos, de diferentes formas, atendendo ao anseio de cada torcedor. Boa parte dos estádios já possui o seu ‘prato principal’, que têm um link com a cultura local. Por outro lado, existe uma demanda crescente para espaços mais sofisticados nos eventos de futebol. Cabe às arenas e às marcas detectarem e ativarem esse tipo de consumidor, oferecendo a melhor experiência possível", analisa Renê Salviano, especialista em gestão esportiva e CEO da Heatmap, empresa que tem realizado algumas iniciativas focadas em arenas, entre eles o próprio Allianz Parque.

Europa tem restaurantes renomados dentro de suas arenas

Em Portugal, o Luz by Chakall, localizado no Estádio da Luz e também gerido pela GSH, oferece vista privilegiada para o campo e uma viagem pelos sabores do mundo, unindo Argentina, Portugal e Itália.

Em meados de 2022, o conceituado ranking World’s 50 Best Restaurants elegeu o restaurante Geranium simplesmente como o melhor do mundo. Chama a atenção o fato de ele estar localizado justamente dentro de um estádio de futebol, o Parken, em Copenhagen, na Dinamarca. Comandando pelo chef Rasmus Kofoed, o local serve, em média, 22 pratos, que variam a cada estação, e curiosamente deixou de servir carne há cerca de seis anos para servir apenas vegetais, peixes e frutos do mar.

Já no Stade de France, em Paris, palco da última decisão da Champions League entre Real Madrid x Liverpool, está localizado o Le Club, também considerado um dos mais glamorosos do planeta. Ele possui vista panorâmica e serve pratos clássicos franceses, com um leque sofisticado de entradas. É assinado pela Maison Lenôtre, casa de gastronomia que revolucionou a pastelaria moderna no país.

"Esse tipo de operação e prática de consumo nós já vivemos há algum tempo na Europa e mesmo nos Estados Unidos, com os jogos da NBA. Muitos desses torcedores vão pelo jogo e o entretenimento, e neste contexto entra também a boa gastronomia. Aqui no Brasil é algo que ainda está no começo, mas vejo que com o tempo podemos nos tornar referências, pois também temos marcas, chefs e expertise em gestão considerados os melhores do mundo", finaliza Mark Zammit, CEO da GSH.