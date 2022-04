Camarote Bar Brahma: veja como será o carnaval que custa mais de R$ 2.000

O tradicional Camarote Bar Brahma precisou se adaptar aos tempos de pandemia: ficou dois anos na “geladeira” e acabou reagendado no início deste ano, com os desfiles do Carnaval de São Paulo. Mas o evento voltará ao Sambódromo do Anhembi nas últimas duas semanas de abril – e terá até shows de aquecimento para o público no centro paulistano e um hotel temático com open bar.

Para os dias dos desfiles, já estão confirmados os artistas Barões da Pisadinha, Belo, Diogo Nogueira, Péricles, Raça Negra, Pedro Sampaio e Zeca Pagodinho. Tanto que a previsão é reunir 25 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festa. De acordo com a organização, essa capacidade (apesar de grande) foi reduzida para se adequar aos protocolos sanitários no espaço com cerca de 7 mil m².

“No ano passado, mesmo sem os desfiles das escolas de samba por conta do isolamento social, nos reinventamos e, para estarmos próximos dos foliões, fizemos dois dias de live [batizadas “Camarote Brahma em Casa”], diretamente do sambódromo, com show do Zeca Pagodinho e apresentação da Sabrina Sato”, afirma Cairê Aoas, empresário e sócio da Diverti, produtora do camarote.

Não bastassem as apresentações, o evento terá jantar com 10 estações de alimentação até o café da manhã, além de estações de customização de abadá – assinado pelo stylist Amir Slama –, massagem e salão de beleza. E, dentro do camarote, haverá também cassino, boate, dois palcos e arquibancada exclusiva com vista para a avenida. Por fim, serão disponibilizados serviços de traslado.

“O Camarote Bar Brahama também é plataforma para negócios, com áreas para relacionamento em camarotes corporativos, além dos espaços para ativações de marcas parceiras e especiais”, diz Aoas. Em relação aos números da operação, o evento prevê gerar 300 empregos diretos e ainda reunir 50 empresas parceiras. E outra curiosidade: serão dedicados 60 mil litros de chope à festa.

Haverá três espaços distintos disponíveis para o público. No “Setor CBB”, os foliões terão acesso aos decks para assistir aos desfiles, arquibancada, open bar (chope, whisky, vodka, água e refrigerantes), dois palcos, praça de alimentação e espaço de relaxamento. Já o “Varanda Platinum” tem espaço no nível da avenida e bufê. Por fim, a “Área VIP” tem DJ exclusivo e receberá personalidades.

Programação do Camarote Bar Brahma 2022

21/04 - Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira

22/04 - Raça Negra e Belo

23/04 - Zeca Pagodinho e Péricles

29/04 - Barões da Pisadinha e Pedro Sampaio

Os preços do camarote variam de acordo com o dia e o lote de cada espaço: no caso do “Setor CBB”, os ingressos partem de 790 reais (21/4) e, atualmente, chegam aos 1.490 reais (23/4); já a “Varanda Platinum” varia de 990 reais (21/4) a 1.790 reais (23/4); enquanto a “Área VIP” parte de 1.190 reais (29/4) e vai até 2.190 reais (23/4). No caso do “Hotel CBB”, as diárias partem de 470 reais.

