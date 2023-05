Cala a boca, Galvão? A história do narrador mais amado e odiado do Brasil

Unanimidade ninguém é. Mas poucas pessoas conseguem dividir tanto a opinião pública quando Galvão Bueno. Ontem estreou no Globoplay a série documental Galvão: Olha O Que Ele Fez. Em cinco episódios, o documentário traz depoimentos, bastidores e histórias da carreira do narrador esportivo mais amado e odiado do Brasil.

A produção é um reflexo desta nova aposta dos canais de streaming nos catálogos esportivos, em especial o futebol. O documentário mostra todas as faces de Galvão, do profissional renomado a aquele que explode nos bastidores. Com depoimentos de amigos, colegas de trabalho e familiares, facetas nunca vistas do narrador são expostas aqui.

A produção faz questão de mostrar os tombos da carreira do ícone da imprensa esportiva, incluindo o fatídico “Cala a Boca, Galvão”, durante a Copa do Mundo de 2010, que o fez virar notícia até em portais internacionais. Isso porque, na abertura do Mundial, o narrador falava seguidamente. A frase virou meme.

“Galvão é sem dúvida a voz mais marcante do esporte brasileiro nos últimos 30 anos”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na ESPM. “A ideia de contar os bastidores de sua trajetória é uma homenagem devida a esse protagonista de muitas das emoções nas conquistas esportivas que nosso país teve.”

Para Martinho, trata-se de mostrar também um novo caminho de conteúdo para as plataformas de streaming que até aqui tinham como personagens de suas séries esportivas apenas quem brilhava nos campos e nas quadras, como atletas, técnicos e equipes.

Automobilismo e golfe são outros temas

Na visão dos especialistas, a série Drive to Survive, grande sucesso da Netflix, que traz os bastidores da Fórmula 1, principal competição de automobilismo do mundo, serviu de inspiração para outras produções. Neste ano a plataforma de streaming lançou dois novos documentários: Break Point, que mostra a trajetória de uma nova geração do tênis em busca de vitórias e reconhecimento, e Full Swing, que acompanha golfistas profissionais no PGA Tour.

“Enxergo esse espaço nas plataformas de streaming como uma boa maneira de alcançar um público que ainda não consome esses torneios”, afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo. “Ao mostrar os bastidores de um jogo, por exemplo, ou detalhar o que acontece fora dos olhos do público a tendência é que o espectador seja estimulado a entender mais sobre aquele produto e que passe a consumir tudo aquilo que lhe é oferecido.”

Para Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo, a produção de documentários esportivos funciona como uma via de mão dupla. Além de trazer uma maior visibilidade para o esporte, contribui com novos cadastros nas plataformas.

“Drive to Survive, por exemplo, tem sido muito importante para a Fórmula 1 em vários sentidos, como o aumento do interesse do público pela modalidade, rejuvenescimento da marca, potencialização das receitas através de ingressos e licenciamento. Por outro lado, diversas modalidades esportivas e atletas têm ajudado muito as plataformas no sentido de fidelizar os usuários”, afirma.

Pensadas com viés de entretenimento para os espectadores, as novas produções documentais abriram uma nova opção no catálogo das plataformas. Talvez o esporte mais popular do mundo, o futebol tem ganhado cada vez mais espaço nos canais de streaming.

As trajetórias de Barcelona e Real Madrid

Em parceria com a LaLiga, a Netflix anunciou que lançará em 2024 um documentário sobre a temporada de 2023/24 do campeonato espanhol, que teve no último domingo 14 o Barcelona como campeão. Rival do clube catalão, o Real Madrid lançou em março, através da Apple TV, o documentário Real Madrid: Until the End, sobre a temporada 2021/2022 do clube merengue.

Atualmente, as plataformas de streaming também funcionam como um espaço de promoção de imagem para as marcas. A Netflix, por exemplo, aproveitou o sucesso do Super Bowl para anunciar uma parceria, em fevereiro deste ano, com a NFL, para a produção da série Quarterback.

“Tanto a NFL como a La Liga já são marcas gigantes e que contam com milhões de fãs espalhados pelo mundo inteiro. É uma excelente oportunidade de autopromoção de imagem e de reforço de marca junto aos consumidores fiéis”, diz Rene Salviano.

Na visão de Bruno Maia, CEO da Feel The Match e executivo de inovação e novas tecnologias no esporte, o documentário Pelé, lançado em fevereiro de 2021, pela Netflix, foi o pontapé inicial para a ascensão do streaming esportivo no Brasil.

“Hoje o futebol não é mais acompanhado apenas pelo viés do ao vivo e das transmissões dos jogos. A partir de agora, isso está mudando e a tendência é que esse tipo de conteúdo se multiplique nos próximos anos”, afirma o executivo.