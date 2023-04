Cafeteria irá distribuir cafés de graça amanhã, 14; saiba como participar

Para comemorar o Dia Mundial do Café, celebrado amanhã, 14, a Mais1.Café, irá presentear os clientes com 100 mil cafés grátis. Estarão disponíveis as versões de café coado ou espresso, com um blend exclusivo da marca que leva grãos da categoria especial, 100% arábica. A campanha acontece em todas as unidades da rede pelo Brasil.

Para participar, basta o consumidor passar em qualquer loja Mais1.Café, pedir a sua a bebida com o código gerado pelo aplicativo e retirá-la no balcão. A promoção é válida para quem já é cliente e também para quem quer conhecer e experimentar o produto.

De acordo com Gare Marques, um dos fundadores e diretor de marketing da rede, a ideia campanha nasceu da vontade da marca de retribuir aos consumidores a forma com que é recebida em cada cidade que chega com uma nova loja.

“Para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar ou para os clientes que já amam a Mais1, estamos aproveitando esta data especial para oferecer nosso café nas versões puras, para que todo mundo possa sentir a qualidade e conhecer nosso inconfundível blend exclusivo” afirma.

Além dos cafés gratuitos na loja durante o Dia Mundial do Café, a rede também apresenta um cardápio com mais de 20 opções de bebidas quentes e geladas, com acompanhamentos doces e salgados importados da Europa.

Aberta em 2019, a Mais1 Café funciona no esquema “pegue e leve”, sem espaço para o consumo no local. O formato reduz custos fixos, como aluguel, funcionários e material de limpeza.

“Se há algo a aprender é a importância de estar atento a tendências”, diz Marques. “As pessoas queriam escapar de aglomerações e ter mais agilidade. O cafezinho na rua atende isso.”

Atualmente, a Mais1.Café está presente em mais de 220 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 600 unidades confirmadas no Brasil. Para 2023, a expectativa da rede é ultrapassar as 800 lojas no território nacional.