Café no Carnaval: saiba como a bebida pode ajudar na energia durante a folia

Você já se perguntou qual é a relação entre o café e o Carnaval? O feriado é uma das festas mais aguardadas pelos brasileiros. Já o café está presente em 98% dos lares do país. Além disso, o café pode ajudar a manter o pique nos dias de folia. Rica em cafeína, a bebida não só oferece energia para enfrentar as maratonas carnavalescas, como também pode ser consumida de diversas formas, inclusive gelada, a fim de dar um alívio nos dias de calor.

Com a combinação de propriedades estimulantes e a versatilidade no preparo, o café é o parceiro perfeito na hora de aproveitar o Carnaval sem perder o fôlego, seja antes de sair de casa ou durante as pausas entre os blocos, desfiles e bailes.

Benefícios do café para o corpo

O café é conhecido por sua capacidade de estimular o sistema nervoso central, aumentando a concentração e reduzindo a sensação de fadiga. Durante o Carnaval, essas características são essenciais se você deseja aproveitar a festa até o último minuto. A cafeína melhora o estado de alerta e ajuda a manter o foco, mesmo em meio às longas horas de dança, caminhada e diversão.

Além disso, o consumo moderado de café contribui com o metabolismo, ajudando o corpo a queimar energia de forma mais eficiente. Já quem prefere bebidas mais leves, como cafés gelados, saiba que também é possível obter todos os benefícios sem abrir mão do frescor.

Receitas de café para se refrescar no Carnaval

Nos dias de folia, manter-se hidratado e fresco é fundamental ao bem-estar. Por isso, separamos quatro receitas simples para você combinar o café com o clima de Carnaval. Confira:

Café gelado com limão

Ingredientes:

½ xícara (chá) de café (coado, de prensa ou italiano);

½ colher (chá) de açúcar;

Raspas de ½ limão-siciliano ou tiras da casca do limão taiti;

Cubos de gelo a gosto.

Modo de preparo:

Coloque o café, o açúcar, as raspas de limão e os cubos de gelo em uma coqueteleira ou pote de vidro com tampa; Chacoalhe bem para misturar os ingredientes e dissolver o açúcar por completo; Transfira para um copo e sirva.

Café gelado cremoso

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de café solúvel;

½ colher (sopa) de açúcar;

200 ml de leite gelado;

2 colheres (sopa) de água bem gelada;

Gelo a gosto;

Essência de baunilha a gosto (opcional).

Modo de preparo:

Em um recipiente, adicione o café, o açúcar e a água gelada. Agora, com um fouet (batedor de arame), bata rapidamente por cerca de minutos ou até formar um creme espesso; Feito isso, pegue um copo ou uma xícara e coloque algumas pedras de gelo, o leite e a essência de baunilha. Misture bem; Em seguida, acrescente cerca de 2 a 3 colheres (sopa) de café cremoso e mexa suavemente para incorporar os ingredientes.

Café com água de coco

Ingredientes:

40 ml de café (espresso);

100 ml de água de coco;

6 a 8 cubos de gelo.

Modo de preparo:

Primeiro, prepare o seu café. Se for na máquina de espresso, passe como de costume. Caso não tenha, faça um pouco mais forte; Agora, em uma coqueteleira, adicione o café, a água de coco e os cubos de gelo. Misture bem; Por fim, sirva num copo e, se quiser, adoce.

Frapê de café

Ingredientes:

1 lata de leite condensado;

2 colheres (sopa) de café solúvel;

1 forma de gelo;

4 bolas de sorvete de creme;

½ xícara de água;

Chantilly e café solúvel para decorar.

Modo de preparo:

Separe o leite condensado, o café solúvel, o gelo e ½ xícara de água e bata no liquidificador; Pegue as bolas de sorvete e coloque em copos altos; Agora, cubra-as com a mistura batida e, decore com o chantilly e o café solúvel da forma da sua preferência.

Neste Carnaval, não deixe de incluir o café na sua rotina e esteja pronto para a festa! Ah, não esqueça de conferir a nossa coluna quinzenal e fique por dentro das novidades relacionadas ao universo do café.