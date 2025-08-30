Café: confira as novidades que vão encher a sua xícara

Orfeu: em agosto, chegam às gôndolas a variedade Catucaí, da linha Varietais (Livia Wu/Divulgação)

Varietal Catucaí e Blend Forte são novidades de Orfeu Cafés Especiais

No ano em que comemora duas décadas de trajetória, a marca Orfeu Cafés Especiais segue com a missão de colocar na xícara dos brasileiros um dos melhores cafés. Alinhado ao propósito de estabelecer um novo patamar de excelência na categoria, Orfeu amplia seu portfólio e apresenta dois lançamentos que proporcionam novas experiências aos seus consumidores. Em agosto, chegam às gôndolas a variedade única Catucaí, da linha Varietais, e o novo Blend Forte, pertencente à linha Clássica.

De acordo com a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), nos últimos dez anos, o mercado de cafés especiais no Brasil obteve um crescimento de 15% ao ano, enquanto a categoria de cafés tradicionais evoluiu, aproximadamente, em 2%. Para Fábio Gianetti, diretor de marketing de Orfeu, os lançamentos do primeiro semestre de 2025 da marca representam um olhar atento na preferência dos brasileiros por cafés de excelência. “Estamos lançando dois itens importantes para o nosso portfólio. O varietal Catucaí é uma experiência para quem quer conhecer novos sabores e gosta de variar seu café. Já o Blend Forte inova oferecendo um café de alta qualidade para quem prefere sabores mais intensos”, finaliza Gianetti.

O Catucaí (R$ 41 – cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso, R$ 46 — torrado e moído e R$ 49 — em grãos) vem para reforçar a linha Orfeu Varietais, lançada no início de 2024, que já possui as variedades Arara, Acauã, Bourbon Amarelo e Japy. A linha expressa características de cada variedade de café e leva aos consumidores a oportunidade de vivenciar a excelência vinda diretamente das Fazendas de Orfeu, no sul de Minas Gerais.

De torra média clara, o Catucaí é um café equilibrado, de corpo aveludado, com alta doçura e acidez cítrica com notas de melaço, caramelo e mel. Tanto o estreante da linha neste ano quanto as variedades já existentes estão disponíveis nas versões em grãos, torrado e moído e em cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso.

Uma nova expressão: Orfeu Forte

Para Orfeu, a torra dos cafés é uma arte e uma ciência. É nesta etapa que são desenvolvidas as notas aromáticas e o perfil sensorial dos grãos. Neste lançamento, Orfeu proporciona um café de categoria especial aos consumidores que preferem uma bebida mais intensa.

Com cafés de espécie Arábica, ao longo de dois anos, a equipe de Q-Graders de Orfeu realizou testes e atingiu o patamar de intensidade 10 — nível máximo na torrefação para cafés especiais — mantendo o padrão de excelência da marca. Agora, como blend de entrada para novos consumidores, é apresentado o Orfeu Forte (R$ 41 — 10 unidades e R$ 73 — 20 unidades), em cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso, de torra escura, encorpado, cremoso, de doçura média e baixa acidez, com notas de cacau, nozes e especiarias.

O varietal Catucaí e Blend Orfeu Forte estão disponíveis no e-commerce da marca com entrega para todo o país e lojas de varejo premium.

Café Forte: testes para atingir o patamar de intensidade 10 — nível máximo na torrefação (Livia Wu)

Na reta final de inscrições, Concurso 3 Corações Florada Premiada reconhece o trabalho das cafeicultoras de todo o Brasil

Produtoras de café de todas as regiões do Brasil têm até o dia 5 de setembro para participar do Concurso 3 Corações Florada Premiada, criado para dar visibilidade, valorizar e gerar novas possibilidades para o trabalho das mulheres na cafeicultura, iniciativa da marca 3 Corações — empresa líder do segmento de cafés no Brasil.

Em sua oitava edição, o concurso vai contemplar mais de 100 cafeicultoras com R$ 150 mil em prêmios em dinheiro, viagem internacional com acompanhante, compra garantida dos 100 melhores cafés, premiação para o melhor café de cada região, aquisição de lotes por até o dobro da cotação de mercado (70% acima do valor ou R$ 300,00 a mais que a cotação vigente), embalagem personalizada, participação na cerimônia de premiação em Belo Horizonte e a reversão de 100% do lucro obtido nas vendas para as produtoras.

Além das premiações, todas as inscritas têm acesso gratuito à plataforma Florada Educa, que já disponibilizou mais de 80 videoaulas sobre temas como gestão financeira, manejo e pós-colheita — conteúdos essenciais para impulsionar a qualidade e a rentabilidade da produção.

O Concurso 3 Corações Florada Premiada é aberto para cafés 100% Arábica e 100% Canéfora (Conilon ou Robusta) e segue um modelo que reinveste 100% do lucro obtido nas vendas dos cafés premiados para as produtoras. Desde a criação do Projeto Florada, já foram recebidas mais de 6 mil inscrições, representando mais de 260 cidades em 30 regiões cafeeiras. O programa já comprou mais de 300 toneladas de microlotes e reverteu mais de R$ 800 mil em lucro diretamente às cafeicultoras. O projeto já conquistou diversos reconhecimentos nacionais e internacionais, incluindo o 1º lugar no Prêmio ONU Rede Brasil do Pacto Global (2019) e no Prêmio Whow! de Inovação.

Para mais informações ou para realizar a inscrição, basta acessar: Link

No caso de dúvidas, é possível falar diretamente com a equipe pelo WhatsApp: (11) 99280-1742

Nespresso: Precious Origins valoriza as origens do café (Divulgação/Divulgação)

Nespresso celebra Brasil como referência em qualidade e sustentabilidade no café

Certificada como Empresa B desde 2022, a marca de cafés porcionados Nespresso atua ativamente em toda a cadeia de valor, com olhar especial para o campo. Desde 2003, tem o Programa Nespresso AAA de Qualidade Sustentável, desenvolvido em parceria com a Rainforest Alliance e que integra qualidade, inclusão e regeneração, promovendo práticas regenerativas que restauram a saúde do solo, protegem a biodiversidade, capturam carbono e fortalecem a resiliência das lavouras frente às mudanças climáticas. Atualmente, 85% do café brasileiro já vem de fazendas parceiras regenerativas, e a meta é alcançar 95% até 2030.

Primeiro café 100% brasileiro e orgânico da Nespresso a integrar o portfólio permanente no país, o Brazil Organic, da linha Precious Origin, é cultivado no Cerrado Mineiro com técnicas agrícolas regenerativas, totalmente livre de insumos químicos e certificado seguindo rigorosos padrões nacionais e internacionais.

Produzido da combinação de grãos arábicas, resulta em um espresso suave e equilibrado, com notas doces de cereal e caramelo. Seu cultivo representa uma nova geração de produtores que conciliam inovação, respeito à herança cafeeira e preservação ambiental, simbolizando o papel do Brasil como referência global em produção sustentável de café.

“Estamos muito orgulhosos de desenvolver uma campanha inteiramente no Brasil e para o Brasil. Precious Origins valoriza as origens do café de uma forma única, celebrando não só o sabor, mas também as histórias e as práticas sustentáveis que tornam cada xícara especial para nossos consumidores e para as comunidades produtoras”, destaca Mariana Marcussi, diretora de Marketing da Nespresso Brasil.

Nas butiques, masterclasses especiais sobre a linha Precious Origins serão oferecidas quinzenalmente, a partir de 27 de agosto, para que o consumidor conheça de perto todo o cuidado e a qualidade que permeiam os cafés da linha Master Origins. Para se inscrever, acesse o link.

Café: Na mesa ou no balcão?

Último mês para visitar a mostra temporária Café: Na mesa ou no balcão? no Museu do Café, localizado na cidade de Santos (SP). A mostra apresenta o surgimento e as transformações ocorridas no consumo público do café no Brasil, tendo como tema principal o ambiente das cafeterias, onde serão explorados os hábitos e os rituais que envolvem essa bebida que é um patrimônio nacional. Por meio de jornais, iconografia, publicações, documentos audiovisuais e objetos, a curadoria pretende trazer um panorama com diversos momentos dessa história. Além disso, a exposição ilustra, em conteúdo e de forma cenográfica, a importância dos usos culturais desses espaços, como a valorização dos cafés para convivência e trabalho de artistas, músicos e compositores de samba-choro, ambientando o auge da era de ouro do rádio. Depois, nas últimas décadas deste século, surgem cafeterias mais preocupadas com a qualidade da bebida e especializadas em café espresso, drinques e outras bebidas derivadas, chegando, mais recentemente, ao boom do café especial. A exposição Café: Na mesa ou no balcão? ficará em cartaz até 28 de setembro de 2025.

Serviço

O Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, está situado em uma região de fácil acesso no Centro de Santos. Próximo dos terminais rodoviário e marítimo de passageiros – Concais, é possível chegar ao Museu de diversas formas. O edifício não oferece estacionamento.

Rua XV de Novembro, 95 — Centro, Santos-SP, CEP: 11010-150

E-mail: contato@museudocafe.org.br

Telefone: (13) 3213-1750

Cafeteria do Museu: (13) 3219-7070

Ingressos

Adultos: R$ 16 — Estudantes: R$ 8 — Terceira idade: R$ 8

Visitação no Museu + Degustação de Café R$ 30