Rio de Janeiro recebe feira com mais de 5 mil vagas de emprego

RESUMO ＋ A quarta edição da Feira Primeiro Passo será realizada em 7 de outubro, das 9h às 14h, na Praça Muhammad Ali, na Gamboa, no Rio de Janeiro, com mais de 5 mil vagas. Promovido pelo Grupo Cataratas, gestor de experiências turísticas no Brasil, o evento gratuito terá oportunidades sobretudo em turismo, comércio e serviços, além de ações de qualificação.

A quarta edição da Feira Primeiro Passo será realizada no dia 7 de outubro, das 9h às 14h, na Praça Muhammad Ali, na Gamboa, em frente ao AquaRio, no Rio de Janeiro. Promovido pelo Grupo Cataratas, o evento gratuito reunirá mais de 5 mil vagas.

As oportunidades são para diferentes áreas e modalidades de contratação, com oportunidades voltadas principalmente aos setores:

Turismo ,

, Comércio,

Serviços.

Estes setores são aqueles que registram maior procura por profissionais com a chegada do fim do ano e da alta temporada.

As vagas contemplam diferentes perfis e níveis de experiência

A feira contará com as seguintes áreas de maior abundância de vagas:

Atendimento,

Logística,

Vendas,

Biologia,

Operações de turismo,

Transportes, Cozinha,

Manutenção Àreas administrativas,

Também haverá oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz.

No Grupo Cataratas em si, as oportunidades abrangem seus diferentes atrativos, como AquaRio (Rio de Janeiro-RJ), Paineiras Corcovado (Rio de Janeiro-RJ), AquaFoz (Foz do Iguaçu-PR), Marco das Três Fronteiras (Foz do Iguaçu-PR) e outros.

Empresas que também estarão na feira

Águas do Rio, C&A Brasil, CAMP Mangueira, Grupo Arpoador, Super Estágios, Sfera, Supermercados Campeão, Supermercados Rede Economia, Amoedo Construção, MRV Construtora, Fadel Transportadora, MUDE Fit, Frescatto, ZAMP, Grupo Trigo, IDG e MetrôRio.

O que é preciso para participar?

Para participar, os candidatos devem levar currículo impresso e também em PDF, além de documento de identificação atualizado. A organização recomenda o uso de roupas leves e tênis.

A concentração de empresas no mesmo espaço permitirá que os participantes conheçam diferentes oportunidades, apresentem seus currículos e participem dos processos seletivos de acordo com os critérios de cada vaga.

Olhar para a carreira está incluso na programação

A feira também terá uma frente dedicada à qualificação e preparação para o mercado de trabalho, com elaboração de currículos personalizados, inscrições em cursos gratuitos de diferentes áreas e níveis e orientação rápida de carreira para jovens e pessoas com deficiência (PCDs), incluindo direcionamento para oportunidades.

A JUV Rio oferecerá corte de cabelo profissional, oficina prática de drones e orientação de carreira para jovens. Já a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência prestará orientação de carreira e apoio no direcionamento para vagas.

Os serviços também contemplam saúde, documentação e acesso a benefícios. A Prefeitura do Rio, por meio da área de Saúde, oferecerá vacinação contra gripe, tríplice viral, hepatite B e febre amarela.

A Fundação Leão XIII terá atendimento para isenção na emissão de RG e certidões de nascimento, casamento e óbito, além de orientações sobre o Vale Social para pessoas com deficiência e pacientes crônicos.

O CAMP Mangueira e o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) também estarão entre as instituições participantes da programação de serviços e cidadania. Haverá ainda distribuição gratuita de água aos participantes.

Realizada anualmente, a Feira Primeiro Passo integra as ações do Grupo Cataratas voltadas à empregabilidade e à aproximação entre profissionais e empresas. O grupo atua desde 1999 na gestão e operação de experiências turísticas no Brasil e atualmente reúne nove atrativos, entre parques naturais, de vida animal e temáticos.