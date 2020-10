Caetano Veloso critica proibição e canta para Manuela D’Ávila e Boulos

View this post on Instagram

@manueladavila Infelizmente estou proibido de divulgar o show que quero fazer para você e @guilhermeboulos.oficial. Sei que você recorreu ao TRE e tenho confiança que a justiça reverterá essa decisão. Não queremos fazer showmício. Queremos te ajudar a arrecadar fundos. Confundir isso com showmício é tão absurdo quanto confundir jantar de arrecadação com distribuição de cesta básica. #CaetanoPelaDemocracia #CaetanoVeloso #MeninoDeus