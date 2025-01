C-levels brasileiros indicam leituras indispensáveis para 2025

Para quem não elaborou uma lista de leituras para 2025, ainda dá tempo. Confira boas indicações de livros feitas por C-levels brasileiros.

Victor Piana, CEO do A.C.Camargo Cancer Center

A Organização sem Medo: Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho Para Aprendizado, Inovação e Crescimento, de Amy C. Edmondson

Recomendado por Victor Piana, CEO do A.C.Camargo Cancer Center, A Organização sem Medo: Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho Para Aprendizado, Inovação e Crescimento, livro escrito por Amy C. Edmondson traz insights indispensáveis para líderes e suas equipes criarem juntos uma cultura organizacional que possibilite conhecimento, crescimento e inovação, através de um ambiente seguro para que todos possam contribuir com suas ideias. No livre Amy ressalta a importância de times de alta performance terem objetivos claros e bem conhecidos e compartilhados por todos da instituição, papéis e responsabilidades bem definidos, uma comunicação eficiente, em especial na gestão dos riscos e ajustes de rota.

"O livro é um guia prático sobre segurança psicológica no ambiente de trabalho e cultura verdadeiramente colaborativa, isso é parte do nosso DNA no A.C.Camargo. Eu simplesmente aprendi muito e não podia guardar só pra mim. Então comprei cerca de 20 exemplares e distribuí para algumas lideranças na instituição, com uma carta dentro explicando a importância daquele livro para o A.C;Camargo e pedindo que após a leitura identificasse alguém mais na instituição para repassar o livro. Um ano depois, usei o workplace pra rastrear onde estavam e por onde passaram os livros. Muito mais de 20 pessoas leram e um dos livros foi lido por oito pessoas", diz Piana.

Patricia Lima - Fundadora da Simple Organic

Em Busca de Mim, Viola Davis

"É um livro cheio de lições sobre vida, superação e autodescoberta. Com muita sensibilidade, Viola compartilha sua trajetória de forma honesta e inspiradora, mostrando como enfrentou e superou desafios que a moldaram. É o tipo de leitura que todo mundo precisa fazer porque nos faz pensar sobre nossas próprias histórias e sobre como as dificuldades podem nos fortalecer."

Gustavo Ambar, Brazil General Manager & VP LAR da Whirlpool Corporation

Essencialismo, de Greg McKeown

Indicado por Gustavo Ambar, Brazil General Manager & VP LAR da Whirlpool Corporation, o livro de Greg McKeown mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, não basta recusar solicitações aleatoriamente: é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. É importante aprender a reduzir, simplificar e manter o foco dos reais objetivos.

“Em Essencialismo, o autor nos desafia a adotar uma mentalidade de foco disciplinado, questionando constantemente no que temos investido nosso tempo e energia. Este livro foi transformador para mim, porque vai além da simples gestão de prioridades – ele nos convida a eliminar o que é supérfluo, abraçar a qualidade em detrimento da quantidade e liderar com mais clareza, propósito e impacto. Fizemos um trabalho profundo com as lideranças no Brasil e, a partir dessa leitura e do suporte de palestrantes sobre o tema, implementamos estratégias que simplificam e aceleram o dia a dia das equipes da Whirlpool no país. Para qualquer líder que queira navegar com sabedoria no turbilhão de demandas de 2025, esse livro é um guia indispensável”, diz.

Victoria Toni, Diretora de marca da Hering

Iludido pelo acaso: a influência oculta da sorte nos mercados e na vida, Nassim Nicholas Taleb

"O livro fala como nós seres humanos temos dificuldade de aceitar a imprevisibilidade das coisas e porque buscamos racionalizar tudo, principalmente quando se tem êxito como se fosse uma receita de bolo. É uma leitura provocativa e que tira a gente da zona de conforto daquelas ideias convencionais sobre sucesso, além de provocar sobre como podemos aprender a lidar com o inesperado, seja na vida pessoal ou profissional."

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau

Walking the Talk: A Cultura Através do Exemplo, de Carolyn Taylor

A obra é uma inspiração para Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. O livro está ligado ao compromisso da Companhia em cultivar uma cultura de confiança, inovação e transparência, valores que Werneck considera indispensáveis para o desenvolvimento sustentável da organização. “Essa leitura servirá como um guia prático para lideranças que buscam alinhar comportamentos pessoais e coletivos com os objetivos estratégicos da empresa”, diz.

Daniela Valadão, Country Head da Pandora

From Forming to Performing, Cary Bailey-Findley

"Todo ano, busco novos conhecimentos para aprimorar minha forma de pensar e enfrentar desafios. Um dos livros que mais me trouxe insights foi From Forming to Performing, de Cary Bailey-Findley. Como líder, encontrei nele uma valiosa fonte de estratégias práticas para a construção de equipes, baseadas nos estágios de desenvolvimento propostos por Bruce Tuckman. O grande diferencial da obra é a ênfase em ação, com 25 atividades comprovadas que podem ser aplicadas de imediato. Essas ferramentas ajudam equipes em diferentes fases, seja no início, durante a reestruturação ou em momentos de crise. Um recurso essencial para qualquer líder. Super recomendo!"