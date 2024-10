BYD lança primeira picape híbrida plug-in do Brasil, com consumo de 24,6 km/l; veja preço

GOIÂNIA (GO) – A BYD lançou oficialmente neste sábado, 19, a Shark, sua nova picape, em um evento realizado em Goiânia, Goiás. A escolha da cidade não foi por acaso: a montadora chinesa aposta no agronegócio brasileiro como principal mercado para o modelo, que pretende competir com a Toyota Hilux, líder no segmento de picapes médias.

A estratégia da BYD combina dois pilares: tecnologia avançada e motorização híbrida. A Shark conta com dois motores elétricos e um motor a combustão, que juntos entregam um consumo de 24,6 km/l na cidade e 19,9 km/l na estrada. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 5,7 segundos.

É a primeira picape híbrida plug-in (com carregamento na tomada) do Brasil e oferece uma autonomia de 100 quilômetros no modo puramente elétrico, segundo a medição chinesa. "Nosso objetivo é posicionar a Shark como a picape ideal para o agronegócio tecnológico, sendo um parceiro estratégico do setor", afirma Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil e head comercial e de marketing da BYD Auto.

Tecnologia

O interior da Shark segue os padrões tecnológicos da marca, incluindo uma tela giratória e um painel que oferece um ecossistema totalmente integrado. Por meio de comandos de voz, o motorista pode gerenciar os modos de condução, ajustar as configurações de ar-condicionado e realizar diversas outras tarefas.

A Shark também pode ser gerenciada remotamente por meio do aplicativo BYD, que permite funções como ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar-condicionado e destrancar as portas à distância.

Além disso, o modelo é equipado com o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS), que inclui controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta de abertura de portas, câmera 360º e alerta de tráfego cruzado.

Preço

A picape Shark conta com uma garantia de seis anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade tem uma garantia de oito anos, também sem limite de quilometragem. O preço é de R$ 379.800. O valor é superior às concorrentes na mesma categoria.

Fábrica no Brasil

Em março deste ano, a BYD iniciou a construção de uma fábrica em Camaçari, na Bahia. A montadora investiu R$ 288 milhões na compra do complexo, e o investimento total para a construção do polo industrial gira em torno de R$ 3 bilhões. Quando concluída, será a maior instalação da BYD fora da China, com capacidade para produzir até 150 mil veículos por ano na primeira fase de operação.

Segundo Baldy, a Shark também deverá ser montada no Brasil, mas o primeiro modelo a ser produzido será o BYD Song Pro. "Estamos negociando com a nossa matriz para incluir a Shark na produção local. Estamos trabalhando nesse planejamento", explica o executivo.

A obra em Camaçari segue em ritmo acelerado, com trabalhos ocorrendo 24 horas por dia para garantir a entrega dentro do cronograma.

*O jornalista viajou a convite da BYD.