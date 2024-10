Como descobrir a cidade de origem de um veículo pela placa Mercosul?

Exigida em território brasileiro desde 31 de janeiro de 2020, a placa Mercosul causou várias transformações no sistema de emplacamento dos países que fazem parte do bloco econômico: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia, esta última ainda em processo de adesão. A instituição de um padrão de Placa de Identificação Veicular (PIV), no entanto, causa dúvidas, desde então, por conta das mudanças no design e na disposição dos elementos.

Segundo o Mercosul, a adoção desse modelo de placa tem como objetivo realizar a integração regional, além de impedir atividades ilícitas, como furtos e clonagens, e otimizar a fiscalização nas vias.

"A iniciativa de uma placa comum para os países do bloco busca facilitar a circulação, a segurança e garantir a existência de uma base de dados conjunta, a fim de inibir falsificações e auxiliar na fiscalização nas fronteiras", diz um informativo publicado no site do bloco.

Apesar disso, na nova configuração, não é mais possível encontrar de maneira visível como antes detalhes como a cidade e o estado ao qual o automóvel pertence. Mais do que as confusões causada pela ausência de dados, a novidade despertou dúvidas em muitos motoristas acostumados ao modelo antigo.

No entanto, ainda é possível rastrear e acessar todas as informações necessárias, ainda que a placa não as exiba como antes. Essa modificação permite que a origem do automóvel seja identificada com o uso da tecnologia.

Entenda a disposição da placa Mercosul

Ao todo, a placa Mercosul tem sete caracteres alfanuméricos: três deles são números e outros quatro são letras distribuídos de forma aleatória. Para aumentar a segurança, foi adicionado um QR Code à lateral superior esquerda, a fim de facilitar o acesso aos dados do automóvel durante fiscalizações policiais. Essas alteração permite que as autoridades consultem todas informações de forma mais eficaz. Uma gravação em baixo-relevo também foi feita, com o intuito de dificultar fraudes e clonagens.

Saiba como consultar uma placa Mercosul

É possível verificar a proveniência de qualquer veículo que contenha a placa Mercosul por meio do aplicativo Sinesp Cidadão. No software, que pode ser baixado em aparelhos celulares e tablets, basta fazer o login com o cadastro do site Gov.br. Na sequência, é necessário informar o número da placa e, então, realizar a busca.