BYD Yuan Pro: o novo SUV chinês que promete agitar o mercado de carros no Brasil

Quase metade dos carros emplacados no Brasil no primeiro semestre deste ano está no segmento de SUVs. Na última década, o modelo caiu — e muito — no gosto dos brasileiros. Para se ter uma ideia, somente no mês de agosto, foram mais de 81.000 automóveis SUVs emplacados, segundo dados da Fenabrave.

A sigla é a abreviação em inglês de Sport Utility Vehicle (Veículo Utilitário Esportivo). Os carros dessa categoria costumam ser reconhecidos por seu porte robusto, interior espaçoso e capacidade de transitar entre cidade e off-road. O modelo mais vendido de SUV é o Volkswagen T-Cross, com 7.118 unidades emplacadas entre janeiro e agosto deste ano.

Entrar nesse concorrido nicho é uma tarefa sempre bem planejada pelas montadoras, principalmente na linha de compactos. A BYD promete agitar o mercado de SUVs no Brasil com o Yuan Pro, o novo carro da marca chinesa lançado na última quinta-feira, 5. O 100% elétrico aposta em um ar mais jovem e "descolado", com uma pegada urbana para atrair um público mais novo.

"Ele foi feito sob medida para uma geração apaixonada por inovação e conectividade. O modelo expressa individualidade, qualidade de vida e um estilo diversificado, totalmente elétrico", define Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil.

Autonomia e potência

O Yuan Pro tem uma autonomia atestada pelo Inmetro de 250 quilômetros. A potência é de 177 cv e torque máximo de 29,0 kgfm, com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos. A recarga é feita por uma tomada Tipo 2, CCS2, que chega a 65 kW de potência, permitindo alcançar 180 km de autonomia em 20 minutos.

Dimensões e design

Um dos grandes diferenciais em relação aos concorrentes é o design. O Yuan Pro adota uma linguagem mais moderna, que mistura linhas geométricas com influências de pedras preciosas. O modelo está disponível nas cores Azul Petróleo, Rosa Queimado, Verde, Cinza e Branco. No interior, o acabamento é na cor Cinza Areia, e na versão Rosa, o design unifica o exterior com o interior em Rosa Pêssego.

O SUV compacto tem 1.675 mm de altura, 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e um porta-malas de 265 litros. No interior, é equipado com a clássica tela giratória da BYD de 12,8", painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8", controle de climatização de duas zonas, câmera panorâmica 3D de 360º, estação de carregamento móvel e carregamento sem fio para smartphones.

Quanto custa o Yuan Pro

O Yuan Pro vem equipado com o sistema VtoL (Vehicle to Load), que permite transformar a bateria do veículo em uma fonte de energia para alimentar dispositivos externos, como cafeteiras e notebooks. Além disso, é possível ligar e desligar o carro por meio de um celular, conectando-se ao veículo apenas ao encostar.

A garantia do veículo é de seis anos, sem limite de quilometragem, e a bateria tem garantia de oito anos, também sem limite de quilometragem. O preço sugerido é de R$ 182.800.