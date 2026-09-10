Bvlgari leva instalação e nova coleção de alta joalheria a Nova York

A Bvlgari escolheu o skyline de Nova York para apresentar o mais recente capítulo do projeto Serpenti Infinito. Em evento realizado no dia 9 de setembro, a casa romana revelou a instalação auruBOROS – Urban Memory and Collective Dream, concebida pela dupla de artistas berlinenses Plastique Fantastique, formada por Yena Young e Marco Canevacci.

Montada a céu aberto sobre a High Line, na altura da Little West 12th Street, a obra tem a forma de uma escultura dourada que dialoga com a arquitetura urbana e o movimento da cidade. Aberta ao público de 10 a 20 de setembro, a instalação simula as pressões e ritmos invisíveis de Manhattan, e reflete as variações de luz e o fluxo contínuo de visitantes ao longo do parque suspenso.

O lançamento contou com uma celebração no Boom Boom Room, no topo do hotel The Standard. Reuniu nomes da moda, arte e entretenimento. Entre os convidados estavam as embaixadoras da marca Anne Hathaway, Dua Lipa e Lisa, além de personalidades como Joey King, Caleb McLaughlin e Hudson Williams.

Alta joalheria inspirada na arte norte-americana

A ocasião também serviu de palco para a estreia mundial de novas criações de alta joalheria da linha Serpenti Infinito New York. A coleção traz peças únicas inspiradas no patrimônio artístico dos Estados Unidos, com referências que traduzem elementos da pintura, escultura e arquitetura norte-americanas para o design de joias.

Durante o evento, Anne Hathaway usou o novo colar transformável Serpenti Falling Drops em conjunto com bracelete, anéis e brincos de diamantes. Dua Lipa apresentou o colar transformável Serpenti Helix, acompanhado de joias com diamantes amarelos, enquanto a cantora Lisa usou o colar Serpenti Flag.

A Bvlgari revelou ainda novidades para a linha Serpenti Tubogas e uma bolsa do tipo minaudière pertencente à coleção de High Accessories. Toda a seleção de peças exclusivas já está em exibição na flagship da marca na Quinta Avenida.