Conferência em SP reúne investidores globais em mercado de US$ 234 bi

O avanço das grandes empresas sobre o mercado de inovação tem ampliado o espaço do Corporate Venture Capital (CVC), modelo de investimento em startups feito por corporações com objetivos financeiros e estratégicos. Em 2025, mais de 3 mil empresas participaram de investimentos em startups no mundo, movimentando US$ 233,8 bilhões em 5.221 rodadas, segundo o Global Corporate Venturing (GCV).

O movimento será um dos temas centrais da 10ª edição do Corporate Venture in Brasil, evento promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com o GCV, que acontece nos dias 15 e 16 de setembro, em São Paulo. As inscrições continuam abertas e as vagas são limitadas.

A conferência ocorre em um momento de expansão do investimento corporativo em inovação. Dados do relatório World of Corporate Venturing 2026 mostram que o número de rodadas com participação de empresas cresceu 30% em relação ao ano anterior, enquanto o volume financeiro avançou 75%.

Atualmente, cerca de uma em cada cinco rodadas de investimento em startups no mundo conta com a participação de um investidor corporativo, segundo o GCV. O avanço mostra como empresas passaram a usar o CVC como uma ferramenta para buscar novas tecnologias, acessar mercados emergentes e acelerar projetos estratégicos.

No Brasil, esse mercado ainda está em desenvolvimento, mas ganhou relevância nos últimos anos. Um levantamento da EloGroup, em parceria com ApexBrasil, Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) e GCV, identificou a participação de corporações em 66 rodadas de startups brasileiras entre julho de 2024 e junho de 2025.

Essas operações movimentaram US$ 700 milhões. Em 30 rodadas, equivalente a 45% do total, os CVCs lideraram as captações, responsáveis por US$ 358 milhões investidos.

Segundo Helena Brandão, gerente de Investimentos da ApexBrasil, o evento busca fortalecer a conexão entre empresas brasileiras, startups e investidores internacionais.

“O Corporate Venture in Brasil já se tornou uma das maiores plataformas globais de Corporate Venture Capital, trazendo dezenas de investidores estrangeiros para se conectar com a economia brasileira. A agenda deste ano trará nomes de peso e conteúdos estratégicos para seguir apoiando o desenvolvimento dessa atividade no país, além de atrair mais capital para fundos e startups”, afirmou.

Diferentemente do venture capital, modelo tradicional de investimento em empresas de alto crescimento, o CVC combina retorno financeiro com interesses estratégicos das companhias. A lógica é permitir que grandes empresas tenham acesso antecipado a tecnologias, novos modelos de negócio e oportunidades de mercado.

IA ganha espaço nas estratégias de investimento corporativo

A inteligência artificial aparece como uma das principais tendências do mercado global de CVC. Segundo o GCV, 41% dos recursos investidos em rodadas com participação corporativa em 2025 foram destinados a startups de inteligência artificial.

A programação do Corporate Venture in Brasil terá, entre os destaques, Guilherme Horn, Head of WhatsApp for Strategic Markets, responsável por Brasil, Índia e Indonésia, além de executivos e investidores de empresas como Scania, Caterpillar, Vale Ventures, Natura, Boticário, Meituan, 3M, Banco do Brasil e Toronto Stock Exchange.

Outro nome confirmado é Brandon Wang, vice-presidente do Corporate Strategy Group da Synopsys, que apresentará discussões sobre a Physical AI, ou Inteligência Artificial Física, área que busca integrar sistemas de inteligência artificial ao mundo físico, incluindo robótica e automação.

A conferência também terá debates sobre modelos de corporate venturing, integração entre CVC e pesquisa e desenvolvimento (P&D), indicadores para medir resultados de unidades de investimento corporativo e a relação entre startups e grandes empresas.

A agenda inclui ainda pitches de startups, workshops, mesas-redondas e reuniões individuais entre investidores e empreendedores.

O evento também realizará o Corporate Venture in Brasil Awards 2026, premiação que reconhecerá iniciativas em categorias como maior investimento realizado, CVC mais ativo em número de negócios, CVC internacional mais ativo e maior anúncio de captação.

Dez anos aproximando capital internacional e startups brasileiras

Criado em 2015 pela ApexBrasil e pelo Global Corporate Venturing, o Corporate Venture in Brasil nasceu com o objetivo de aproximar o ecossistema brasileiro de inovação de investidores corporativos internacionais.

Ao longo de dez edições, o programa reuniu mais de 4,5 mil participantes, promoveu mais de 1,3 mil reuniões e recebeu 164 CVCs internacionais. Esses investidores aplicaram mais de US$ 800 milhões em fundos e startups brasileiras ao longo da trajetória do programa.

O GCV mantém uma rede global conectada a mais de 7 mil corporações e acompanha o crescimento do investimento corporativo como uma alternativa para financiar inovação.

Em 2026, a conferência ocorre em um cenário em que empresas buscam nas startups não apenas participação financeira, mas também acesso a tecnologias, novos mercados e soluções capazes de ampliar a competitividade em setores tradicionais.